Provincia di Rimini/LA PROVINCIA PAGA I FORNITORI CON 14 GIORNI DI ANTICIPO SULLA SCADENZA

mar 23 aprile 2024 LA PROVINCIA PAGA I FORNITORI CON 14 GIORNI DI ANTICIPO SULLA SCADENZA

APPROVATO IL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Nell seduta di ieri è stato approvato a maggioranza (contraria l’opposizione) il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023. Il rendiconto certifica il sostanziale consolidamento dei principali numeri del bilancio provinciale. Si riduce l’avanzo libero dai 3,2 milioni di euro del 2022 a 2,3 milioni di euro (dal risultato finale di 8,1 milioni sono stati infatti detratti fondi vincolati e accantonamenti cautelativi dettati dal principio di prudenza del bilancio). Sul fronte delle entrate si registrano la tenuta di quelle tributarie, per complessivi 25,6 milioni di euro, provenienti dai tre tributi provinciali (cala l’RCA, aumenta l’IPT, invariata la TEFA) e i buoni risultati delle partecipate (specialmente di IEG S.p.A.).

Per quanto concerne le uscite, crescono notevolmente gli investimenti per edilizia scolastica e viabilità, passando dai complessivi 8 milioni di euro contabilizzati nel 2019 ai 19 milioni del 2023; resta molto pesante per il bilancio provinciale il contributo erariale versato allo Stato di 12 milioni di euro, in un contesto, come quello dello scorso anno, condizionato vieppiù dall’incremento dei tassi di interesse e delle spese di locazione; le spese per il personale sono stabili, mentre quelle di funzionamento hanno fatto registrare una contrazione leggera. Se più che rassicurante è la dotazione di cassa (oltre 30,6 milioni di euro), spicca il dato sui tempi di pagamento ai fornitori da parte della Provincia, che nel 2023 è avvenuto in media con 14 giorni di anticipo sulla scadenza.

È stata poi approvata (sempre a maggioranza per il voto contraria dell’opposizione) la Variazione n. 3 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024-2026, la quale applica una parte dell’avanzo libero (poco più di un milione di euro su 2,3 milioni riscontrati nel rendiconto) principalmente per spese di manutenzione di strade e edifici scolastici. Nel dettaglio, si tratta di 520 mila euro per la viabilità, di cui 370 mila per interventi di manutenzione (sfalcio banchine e manutenzione del verde stradale per 150 mila euro, rifacimento segnaletica stradale orizzontale per 120 mila euro, interventi manutentivi di varia natura per 100 mila euro) e 150 mila euro, che si aggiungono al mezzo milione già previsto, per l’intervento di riqualificazione della rotatoria sulla S.P. 17, in corrispondenza del casello autostradale di Cattolica. Ci sono poi 400 mila euro per vari interventi di manutenzione straordinaria presso gli Istituti scolastici, 65 mila euro per il trasporto pubblico locale, 70 mila euro concernenti il progetto PNRR Digital, 20 mila euro per il bando 2024 sulla sentieristica e 30 mila euro sui progetti europei.

Infine, è stato approvato (sempre a maggioranza per l’astensione dell’opposizione) lo schema di convenzione da stipularsi tra la Provincia e il Comune di Santarcangelo di Romagna per proseguire lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario.

