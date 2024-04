Lectio magistralis del Governatore Fabio Panetta

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 Il futuro dell’economia europea tra rischi geopolitici

e frammentazione globale

Lectio magistralis di Fabio Panetta

Governatore della Banca d’Italia,

in occasione del conferimento della laurea honoris causa

in scienze giuridiche banca e finanza presso l’Università degli Studi di Roma Tre*

23 aprile 2024

Sono onorato di ricevere la laurea honoris causa in scienze giuridiche banca e finanza

dall’Università degli Studi di Roma Tre.

Illustri studiosi hanno posto in luce la profonda connessione che esiste tra diritto ed

economia1.

Le leggi e gli istituti giuridici guidano le interazioni economiche, contribuendo ad

allinearle ai bisogni e alle aspirazioni dei cittadini. Al tempo stesso, le trasformazioni

dell’economia – in congiunzione soprattutto con il progresso tecnologico – inducono

una continua evoluzione delle norme.

Il diritto è dunque una componente imprescindibile del bagaglio culturale e professionale

di ogni economista.

La mia conoscenza dell’ordinamento giuridico, la consapevolezza della sua importanza

per l’attività produttiva e la finanza discendono dalla mia carriera di banchiere centrale.

Avendo trascorso molti anni al servizio della collettività, e avendo ricoperto incarichi

connessi con l’attuazione della politica monetaria, la salvaguardia della stabilità finanziaria

e la supervisione sugli intermediari, posso dire di essere da sempre immerso nel diritto

dell’economia, delle banche e della finanza.

In questo percorso ho avuto il privilegio di lavorare in due prestigiose Istituzioni – la Banca

d’Italia in primis e la Banca centrale europea – che hanno favorito la mia comprensione

del rapporto tra diritto ed economia. Oggi voglio rivolgere un sentito ringraziamento alle

donne e agli uomini che prestano servizio presso di esse per la collaborazione e l’amicizia

che mi hanno offerto in tanti anni.

La mia lezione odierna riguarderà vicende che l’attualità pone ogni giorno sotto i nostri

occhi.

Le relazioni internazionali sono oggi messe a dura prova da tensioni e conflitti insorti in

molte aree del mondo: dall’Europa orientale al Medio Oriente, dall’Asia all’Africa2. Il 2023

è stato l’anno con il maggior numero di conflitti dalla Seconda guerra mondiale3.

Le dispute geopolitiche, e ancor di più il dramma della guerra, hanno implicazioni che

oltrepassano i confini dei paesi coinvolti. Esse generano rischi economici e ostacolano

gli scambi internazionali di beni e servizi e i movimenti dei capitali, fino a provocare

una frammentazione dell’economia mondiale tra blocchi contrapposti di paesi. L’uso

delle politiche commerciali e finanziarie a fini strategici – la cosiddetta weaponization –

accentua questi rischi4.

L’economia europea è particolarmente esposta alle conseguenze di una frammentazione

del commercio mondiale per effetto sia della sua stretta integrazione produttiva

e finanziaria con il resto del mondo, sia del suo modello di sviluppo, dipendente

dall’importazione di risorse naturali e fondato sulla domanda estera5.

Come possiamo reagire a un’incertezza che sembra destinata a rimanere a lungo

elevata? Quali misure sono necessarie per rafforzare la competitività, l’autonomia

strategica e la rilevanza internazionale dell’economia europea? Per rispondere a queste

domande, oggi analizzerò il recente inasprimento delle dispute geopolitiche, i suoi

effetti sull’economia mondiale, sulle politiche e sull’assetto istituzionale dell’Europa.

La globalizzazione del secondo dopoguerra

Gli shock economici possono sfociare in contrasti o conflitti geopolitici.

Ad esempio, la Grande Depressione contribuì a determinare le contrapposizioni politiche,

economiche e sociali che condussero allo scoppio della Seconda guerra mondiale6. Più in

generale, analisi empiriche mostrano che variazioni pronunciate delle ragioni di scambio

dovute a rincari delle materie prime aumentano la probabilità che insorgano dispute7.

Il nesso causale opera anche in senso opposto: le contese geopolitiche, a loro volta,

provocano di frequente sconvolgimenti economici.

Le due guerre mondiali, ad esempio, hanno causato il maggior calo del PIL pro capite

e la più estesa distruzione di capitale fisico dell’era moderna. La guerra arabo‑israeliana

del 1973 ha innescato un rincaro del petrolio che ha finito per destabilizzare l’economia

mondiale8. Di recente abbiamo constatato gli effetti inflazionistici e recessivi determinati

dall’aggressione all’Ucraina.

Una stretta relazione lega inoltre gli equilibri geopolitici al commercio. Nella storia,

all’espansione territoriale delle grandi potenze – dall’antica Roma fino all’epoca

coloniale – faceva seguito l’integrazione economica.

In ragione di questi legami tra attività economica e commercio da un lato e ostilità

geopolitiche dall’altro, nelle democrazie occidentali dopo la devastazione della Seconda

guerra mondiale si è affermato il paradigma secondo cui solo una stretta integrazione

economica internazionale avrebbe potuto garantire una pace duratura9.

Il rapporto tra apertura economica e pace è citato esplicitamente nella Carta dell’Avana,

che nel 1948 prefigurava la creazione di un organismo per il commercio internazionale al

fine di realizzare il disegno delle Nazioni Unite di creare condizioni di stabilità e benessere

per garantire la pace tra le nazioni. La Carta non entrò mai in vigore, ma i negoziati

diedero vita all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), che nel

1995 lasciò il posto all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO).

La conferenza di Bretton Woods, nel 1944, disegnò un sistema multilaterale con regole

condivise in grado di promuovere la cooperazione e il commercio a livello globale10. Nel

tempo sono stati istituiti organismi multilaterali come la Banca Mondiale (1945), il Fondo

monetario internazionale (1945), l’OCSE (1961), il G20 (1999) e il Consiglio per la stabilità

finanziaria (2009).

In Europa la creazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio nel 1951 e

della Comunità economica europea nel 1957 furono ispirate dalla dichiarazione di Robert

Schuman secondo cui l’integrazione economica avrebbe reso la guerra in Europa «non

solo impensabile, ma materialmente impossibile»11.

Anche grazie a questo assetto, dal dopoguerra l’economia mondiale ha registrato una

progressiva integrazione. Il commercio in rapporto al PIL è salito dal 20 per cento nel 1950

al 34 nel 1975 (fig. 1).

La globalizzazione è proseguita con la fine della Guerra fredda e la partecipazione di

nuovi paesi al commercio mondiale − in primis la Cina, che nel 2001 ha aderito alla WTO.

Nel 2021 il commercio era salito al 57 per cento del PIL mondiale.

La caduta delle barriere commerciali e i progressi nei trasporti hanno stimolato la

creazione di catene globali del valore volte a trarre vantaggio dalle differenze tra paesi in

termini sia di specializzazione sia di disponibilità e costo dei fattori produttivi12.

L’espansione del commercio ha riguardato principalmente i beni, ma è stata significativa

anche per i servizi13. Lo sviluppo più sorprendente è avvenuto nella finanza: dagli

anni novanta alla crisi del 2007‑08 le attività finanziarie sull’estero dei paesi del G20 sono

raddoppiate14.

Un tale sistema di commerci, aperto e multilaterale, è stato un motore di prosperità15.

La libertà di scambiare beni e servizi, di investire su base transfrontaliera, di confrontare

idee e conoscenze ha alimentato la crescita per larga parte dei paesi e della popolazione

mondiale16. I lavoratori, soprattutto le donne, hanno trovato occupazioni più produttive17.

Centinaia di milioni di persone in nazioni in via di sviluppo sono state sottratte alla

povertà. A livello mondiale, dagli anni ottanta le disuguaglianze sono diminuite grazie a

un’attenuazione dei divari tra paesi18.

La globalizzazione, pur generando talvolta tensioni sociali per le forti spinte concorrenziali,

è stata nel complesso vantaggiosa laddove si è accompagnata a investimenti in

istruzione, sanità e sistemi di protezione sociale19. L’eliminazione dei dazi e la concorrenza

internazionale hanno compresso i prezzi dei beni importati, a beneficio soprattutto dei

consumatori a basso reddito delle economie avanzate20.

2. Rischi geopolitici e frammentazione economica

Ciascuno dei tre pilastri dell’ordine multilaterale del dopoguerra – apertura commerciale,

crescita economica e stabilità geopolitica – è oggi messo alla prova.

In primo luogo, la globalizzazione incontra resistenze in più paesi avanzati21.

Il malcontento riflette la percezione che essa provochi forti disuguaglianze; l’aumento

delle importazioni provenienti da paesi a basso reddito e la delocalizzazione produttiva

sono spesso considerati cause di impoverimento dei salari reali e del peggioramento

delle opportunità di impiego per i lavoratori meno qualificati22.

Queste percezioni rispecchiano in qualche misura la coincidenza temporale tra la crescita

del commercio internazionale e l’aumento delle disuguaglianze e sono in parte infondate.

Dall’inizio degli anni novanta le disuguaglianze tra paesi si sono costantemente ridotte,

mentre i divari di reddito all’interno dei paesi sono cresciuti (fig. 2). Tali divari riflettono

tuttavia numerosi fattori, molti dei quali hanno poco a che fare con la globalizzazione.

Ad esempio, il progresso tecnologico influenza le disparità retributive assai più della

delocalizzazione produttiva o della partecipazione a catene globali del valore23.

Inoltre, la tendenza a trasferire all’estero fasi della produzione è dovuta principalmente ai

miglioramenti nei trasporti e nelle telecomunicazioni24 piuttosto che alla liberalizzazione

del commercio. Gli strumenti per contrastare le disuguaglianze a livello domestico sono

le politiche nazionali, soprattutto quelle in materia di istruzione, sanità, tutela dei diritti

dei lavoratori e sicurezza sociale.

In secondo luogo, l’indebolimento della crescita nelle economie avanzate rispetto alla fase

di espansione del dopoguerra, accentuatosi a seguito della crisi finanziaria globale, genera

talora l’erronea percezione che lo sviluppo sia un fenomeno “a somma zero” 25, ossia che

vantaggi per uno o più lavoratori possano essere ottenuti soltanto a danno di altri. Ciò

alimenta divisioni sociali e ispira misure contrarie alla globalizzazione e all’immigrazione,

contribuendo alla polarizzazione politica che oggi osserviamo in più paesi26.

Infine, le tensioni geopolitiche globali sono di frequente dovute all’insicurezza e al

conseguente disagio sociale di larghe fasce della popolazione, oltre che alla perdita di

rilevanza economica e politica di alcuni paesi e regioni del mondo (fig. 3). Queste sono

probabilmente le minacce più insidiose per l’ordine multilaterale del dopoguerra.

“Economic Policy”, 34, 97, 2019, pp. 95-139.

Negli anni recenti l’instabilità geopolitica si è associata a una frammentazione del

commercio mondiale. Gli esempi di questa tendenza includono l’affievolirsi del sostegno

degli Stati Uniti alla WTO, le dispute protezionistiche tra Stati Uniti e Cina27, la Brexit,

l’opposizione di molti paesi occidentali – inclusi quelli della UE – all’acquisizione di

imprese e infrastrutture strategiche da parte di investitori cinesi28. Di recente, la comunità

internazionale ha risposto all’invasione dell’Ucraina con sanzioni commerciali e finanziarie

nei confronti della Russia. Il tragico conflitto in atto in Medio Oriente potrebbe estendersi

e destabilizzare i mercati dei prodotti energetici.

Le restrizioni al commercio – dazi, sovvenzioni, vincoli alle esportazioni e agli investimenti

esteri (fig. 4) – hanno aggravato gli effetti delle strozzature all’approvvigionamento di

beni emerse dopo la pandemia.

3. Dalla globalizzazione alla frammentazione?

Gli eventi che ho appena descritto hanno stimolato una riflessione su costi e benefici

dell’eccessiva dipendenza da paesi terzi per la fornitura di materie prime e prodotti

essenziali.

In un mondo ideale, l’integrazione commerciale comporta indubbi vantaggi, consentendo

ai produttori di ricorrere ai fornitori più efficienti e agli intermediari di diversificare l‘attività

a livello internazionale. Nel mondo reale, politicamente instabile, l’interconnessione può

però trasformarsi in vulnerabilità.

I governi dei maggiori paesi stanno reagendo a queste vulnerabilità29. Con riferimento

alle risorse strategiche – quali i prodotti agricoli, energetici o tecnologici – le principali

economie sono oggi meno disponibili a dipendere da partner commerciali con cui non

hanno relazioni consolidate e affinità politiche, economiche e culturali. Alcune nazioni

stanno incentivando il trasferimento all’interno dei propri confini (reshoring) o in paesi

“amici” (friend-shoring)30 di produzioni in passato delocalizzate. Questa scelta avviene

talora a danno di alleati dal punto di vista geopolitico31.

Le imprese stanno anch’esse ripensando le proprie strategie32, rivedendo le scelte di

localizzazione al fine di riportare l’attività entro i confini nazionali o diversificando

i mercati di sbocco e le fonti di approvvigionamento per creare reti di produzione

regionali (regional reshoring)33.

Anche per effetto di tali andamenti, dopo decenni di forte espansione, gli scambi di beni e

servizi in rapporto al PIL mondiale stanno ristagnando (fig. 5.a) e la distribuzione geografica

del commercio sta mutando, con l’emersione di nuovi centri di gravità (fig. 5.b).

Queste tendenze non si sono tuttavia finora tradotte in una vera e propria

deglobalizzazione34.

L’abbrivio del processo di globalizzazione riflette fattori che rendono costosa

un’inversione di tendenza. Il progresso tecnologico permette infatti alle imprese

di gestire agevolmente produzioni offshore e di scambiare a distanza servizi che

in passato richiedevano contatti diretti tra le controparti35. Inoltre, i divari di costo

e salariali rendono tuttora conveniente la delocalizzazione, anche se stanno mutando i siti

di destinazione36.

Nel sistema monetario internazionale il grado di integrazione rimane elevato: l’euro

e soprattutto il dollaro statunitense mantengono un ruolo centrale come monete

di riserva globali37. Alcune banche centrali stanno tuttavia aumentando il peso

delle riserve auree e riducendo quello delle principali valute. Si è inoltre aperto un

dibattito sul rischio che le sanzioni commerciali e finanziarie possano influenzare la

configurazione del sistema38.

Nel complesso, è evidente la convenienza a preservare un’economia mondiale aperta agli

scambi internazionali. Recidere i legami commerciali sarebbe costoso39 e provocherebbe

una forte perdita di benessere per la popolazione mondiale40.

4. L’area dell’euro: rafforzare la resilienza e la competitività

Al tempo stesso non possiamo ignorare i rischi geopolitici e i loro effetti. Dobbiamo

considerare la possibilità di trovarci di fronte a ulteriori spinte protezionistiche e a una

deglobalizzazione dell’economia mondiale, e valutare come rispondere in una tale

evenienza.

La soluzione è rafforzare l’economia europea lungo tre direzioni principali:

riequilibrando il suo modello di sviluppo; garantendo la sua autonomia strategica;

adeguando la sua capacità di provvedere alla propria sicurezza esterna e potenziando

il suo ruolo nel dibattito internazionale. L’obiettivo non è contrapporsi ad altri o

chiudersi all’interno dei confini domestici, ma acquisire forza per contribuire alla

concorrenza, all’integrazione e al dialogo tra paesi. Per conseguire questi obiettivi

sono necessari interventi strutturali.

Ridurre la dipendenza dalla domanda estera

Occorre innanzi tutto riconsiderare il modello di crescita europeo. Negli ultimi due

decenni l’economia della UE ha fatto eccessivo affidamento sulla domanda estera e ha

penalizzato la domanda interna, al contrario degli Stati Uniti (fig. 6)41. Le controversie

commerciali e gli shock globali rendono però questa strategia di crescita meno

sostenibile e più rischiosa.

In prospettiva, la UE dovrà rafforzare la domanda interna e valorizzare il mercato unico42.

Una tale ricetta è coerente con l’evoluzione in atto nell’economia mondiale. Ad esempio

la Cina, a lungo uno dei principali mercati di sbocco delle esportazioni europee, sta

riducendo la sua apertura commerciale (fig. 7) per effetto sia del rafforzamento della

domanda interna, sia delle politiche volte a ridurre la dipendenza dall’estero, soprattutto

nei settori tecnologici43. Ma il problema non è soltanto l’inaridimento dei mercati di

sbocco: i produttori cinesi stanno divenendo via via più competitivi, e in alcuni settori

stanno conquistando quote crescenti del mercato mondiale44.

Rafforzare la sicurezza energetica

Nell’attuale contesto geopolitico, e per contribuire al contrasto dei cambiamenti

climatici, l’economia europea non può più fare affidamento su un’offerta stabile di risorse

energetiche importate a basso costo45 e rimanere dipendente dai combustibili fossili46.

Occorre incrementare la produzione di energia pulita senza escludere alcuna tecnologia47,

promuovendo la decarbonizzazione dei processi industriali e investendo in una

rete infrastrutturale integrata per gas ed elettricità48. Ciò conterrà i costi dell’energia,

contribuendo a migliorare la nostra competitività.

Ma pure questa trasformazione non ci affrancherà del tutto dalla dipendenza dai

fornitori esteri di input energetici: anche se aumenterà l’apporto delle fonti rinnovabili,

la UE continuerà a importare risorse essenziali da un ristretto numero di paesi, anch’essi

esposti a tensioni geopolitiche.

È questo il caso dei metalli e dei minerali necessari per la transizione energetica, quali il

litio, il nichel, il cobalto e gli elementi delle terre rare. L’Europa ha attualmente minore

affinità con le nazioni ricche di queste risorse rispetto a paesi che con esse hanno stabilito

rapporti stretti. Tra questi paesi spicca la Cina, che oggi domina la catena mondiale di

approvvigionamento e trasformazione di tali materiali (fig. 8)49.

Una strategia lungimirante richiede di stabilire legami economici e diplomatici con le

nazioni più ricche delle risorse critiche per la transizione energetica50, costruendo con

esse relazioni reciprocamente vantaggiose, facendo leva sulla possibilità di fornire loro

le tecnologie necessarie a integrarsi nelle filiere produttive globali51. Vanno promosse

iniziative di partenariato e rafforzate le catene di approvvigionamento, sul modello

dell’iniziativa RISE, che ha un ruolo centrale nell’agenda del G7 a presidenza italiana52.

Avanzare nella produzione di tecnologia

L’Europa ha una scarsa specializzazione nelle produzioni alla frontiera tecnologica

(fig. 9). In una fase in cui la tecnologia è soggetta a misure protezionistiche e a fenomeni

di reshoring, occorre rafforzare la competitività in questo comparto e ridurre la dipendenza

dall’estero53. Ciò stimolerebbe la concorrenza in settori in cui si vanno affermando

monopoli di pochi giganti tecnologici globali; determinerebbe vantaggi che oltrepassano

la dimensione economica e riguardano i diritti fondamentali dei cittadini – si pensi alla

privacy e al pluralismo nel settore dell’informazione.

Progressi sono necessari nelle tecnologie per la produzione e l’utilizzo di fonti di energia

a emissione di anidride carbonica nulla54. In prospettiva queste tecnologie – oltre ai

vantaggi che ho menzionato in termini di sicurezza energetica – attireranno ingenti

investimenti e genereranno guadagni di produttività e posti di lavoro55.

Altri paesi hanno varato iniziative nella medesima direzione56. La risposta a queste

iniziative va data con misure europee, che non indeboliscano il mercato unico. Il piano

industriale del Green Deal varato dalla Commissione57 prevede invece interventi che

non sono finanziati con nuove risorse europee, ma che allentano le norme sugli aiuti di

Stato. Questo meccanismo avvantaggia i paesi più forti dal punto di vista fiscale e rischia

di segmentare il mercato unico, avviando una competizione deteriore al ribasso in cui

ciascuno Stato membro mira a offrire incentivi superiori a quelli degli altri. Il risultato

sarebbe una scarsa efficacia degli interventi e un minore guadagno di competitività per

il sistema produttivo europeo nel suo complesso.

È inoltre necessario espandere gli investimenti pubblici e privati nelle tecnologie avanzate,

portandoli ai livelli dei paesi più attivi e valorizzando i centri europei all’avanguardia

in comparti quali l’intelligenza artificiale, la robotica, le infrastrutture digitali e di

comunicazione, l’esplorazione spaziale e le biotecnologie58.

occorre potenziare il trasferimento tecnologico e superare la frammentazione del mercato

digitale europeo, attuando una decisa azione di semplificazione normativa e favorendo

l’integrazione di dati e sistemi informatici59.

Nei pagamenti digitali l’Eurosistema contribuisce già oggi a collocare l’Europa sulla

frontiera tecnologica, rafforzando il ruolo internazionale dell’euro e, per questa via, la

nostra capacità di incidere sugli equilibri economico-finanziari globali60.

Riconfigurare la partecipazione alle catene globali del valore

Ho già ricordato che le imprese europee stanno riconfigurando le catene del valore a cui

partecipano.

A questo riguardo, le regioni meno sviluppate d’Europa (fig. 10) offrono importanti

opportunità. Se da un lato tali regioni hanno un costo del lavoro maggiore rispetto alle

economie emergenti, dall’altro lato esse presentano un quadro economico e istituzionale

stabile e integrato nel mercato unico e una collocazione geografica che limita i costi di

trasporto e collegamento con i centri economici europei.

Esse sono inoltre caratterizzate da ampie risorse di lavoro inutilizzate: un innalzamento

dei loro livelli di reddito e consumo le renderebbe mercati di sbocco per molti beni e

servizi. Per di più, alcune di queste regioni – ad esempio quelle che si affacciano sul

Mediterraneo – beneficiano di condizioni climatiche favorevoli per la generazione di

energie rinnovabili61.

Un rafforzamento dei programmi europei dei fondi strutturali e di coesione e delle

capacità di esecuzione dei progetti finanziati può rendere queste aree attrattive

come destinazioni di investimenti rispetto ai siti offshore. Oltre a valorizzare le catene

di approvvigionamento europee, ciò promuoverebbe la convergenza economica e

sosterrebbe la domanda interna in Europa.

Negli Stati Uniti, interventi in favore di aree in ritardo di sviluppo sono stati attuati

con risultati positivi nell’ambito di programmi di reshoring62. Grazie alla concessione

politiche di attrazione dei capitali e il rafforzamento di fattori di contesto produttivo quali

la dotazione di infrastrutture, la disponibilità di risorse di lavoro qualificate, l’efficienza

delle Amministrazioni pubbliche66. È essenziale perseguire con decisione gli obiettivi

stabiliti in questi ambiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Gestire i flussi migratori

Molti Stati membri della UE stanno affrontando la sfida dell’invecchiamento e del

calo della popolazione. Secondo l’Eurostat nei prossimi quindici anni la popolazione

in età lavorativa nell’Unione si ridurrà del 7 per cento, e senza gli afflussi di cittadini

extracomunitari oggi previsti la flessione sarebbe addirittura del 13 per cento.

Per evitare un forte calo dell’offerta di lavoro e quindi della crescita potenziale

dell’economia europea occorre uno sforzo significativo per consentire un ingresso

regolare e controllato di immigrati e la loro integrazione nel mercato del lavoro.

La questione dei flussi migratori non può essere affrontata dagli Stati membri

singolarmente. Una politica di immigrazione comune a livello europeo è necessaria

sia per evitare squilibri tra Stati membri di fronte alla pressione asimmetrica esercitata

dagli arrivi massicci da paesi del Sud del mondo, sia per coordinare gli ingressi regolari

per motivi di lavoro. Essa è inoltre essenziale per attrarre lavoratori qualificati, in

grado di contribuire all’innovazione nei sistemi produttivi anche come imprenditori.

Date le difficoltà di reperimento di professionalità elevate da parte delle imprese in

molti paesi avanzati, la concorrenza internazionale per questa tipologia di lavoratori è

particolarmente intensa67.

Rafforzare la sicurezza esterna

Nell’attuale contesto internazionale, è superfluo commentare l’esigenza che la UE rafforzi

la capacità di garantire autonomamente la propria sicurezza esterna.

Un aumento degli investimenti nel campo della difesa al fine di raggiungere il livello

del 2 per cento del PIL stabilito in sede NATO è stato invocato dai Capi di Stato e di

governo nella dichiarazione di Versailles del marzo del 2022. Ciò nonostante, il bilancio

militare europeo è tuttora di dimensioni limitate ed è caratterizzato da un’elevata

frammentazione tra paesi che sbilancia la spesa verso le retribuzioni del personale e

provoca sovrapposizioni di progetti, riducendone l’efficienza68.

Investimenti comuni a livello europeo, volti a salvaguardare la nostra sicurezza esterna,

consentirebbero di evitare duplicazioni di spesa, ottenere sinergie e conseguire

economie di scala, liberando risorse da destinare alla realizzazione di infrastrutture e

alle attività di ricerca e sviluppo69. Ciò contribuirebbe a innalzare la produttività delle

imprese anche in ambito civile70.

5. L’area dell’euro: espandere gli investimenti

Gli interventi che ho appena descritto richiedono un forte incremento degli investimenti

pubblici e privati rispetto al periodo precedente la pandemia, in cui l’accumulazione di

capitale nell’area dell’euro è stata assai contenuta.

Gli investimenti e i contributi agli investimenti della Pubblica amministrazione – che prima

della crisi finanziaria globale ammontavano al 4 per cento del PIL (fig. 11) – nel decennio

deludente se dall’ammontare degli investimenti lordi si sottrae il deprezzamento dello stock

di capitale: gli investimenti netti si sono azzerati tra il 2010 e il 2013 e sono poi rimasti stabili

fino al 201971, risultando i più bassi tra le economie avanzate, ad eccezione del Giappone72.

La dinamica degli investimenti pubblici – sia lordi sia netti – è stata inoltre prociclica,

registrando un calo durante la crisi finanziaria e quella del debito sovrano. In particolare,

tra il 2011 e il 2019 i governi europei hanno investito circa 500 miliardi di euro in meno

rispetto agli anni tra il 2000 e il 2009.

Una ricomposizione della spesa pubblica verso gli investimenti renderebbe il bilancio

pubblico più favorevole alla crescita73, soprattutto se l’accumulazione di capitale si

concentrasse su capitoli di spesa con moltiplicatori elevati, quali la ricerca, le infrastrutture,