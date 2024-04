(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 *FICO (M5S): CAMPO LARGO? NON E’ ASSOLUTAMENTE MORTO, QUESTA E’ MARATONA

CHE NON SI DECIDE IN UN GIORNO, STIAMO COSTRUENDO*

“Il campo largo non è assolutamente morto, tra noi ci sono dei conflitti

che però vanno sempre in una direzione di costruzione. Stiamo lavorando,

questa è una grande maratona che non si decide in un giorno, abbiamo tutto

il tempo per prepararci e fare bene”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un

Giorno da Pecora, è l’ex presidente della Camera ed esponente M5S Roberto

Fico, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.Il capogruppo di Fi

alla Camera Barelli si è detto fan di Conte e Schlein. Come a dire: finché

ci sono loro, siamo apposto… “E io gli rispondo: ride bene chi ride ultimo…”

