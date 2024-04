(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 Elezioni, Lollobrigida: “Nostra coalizione fatta da partiti diversi ma programma comune”

“Non ci sentiamo invincibili. Sappiamo bene che il buongoverno si costruisce giorno per giorno. Oggi c’è anche un’opposizione molto divisa, e invece per un governo avere avversari che possano proporre un’alternativa credibile può essere anche di stimolo. Oggi non è così”. A dirlo il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida in un’intervista al Corriere della Sera che aggiunge: “In tutti i Paesi le coalizioni che governano presentano un programma comune e uno dei singoli partiti. Il primo, per noi, è sacro, e lo stiamo realizzando in piena armonia. Alle Europee è normale che si privilegino le proprie peculiarità. Non vedo riverberi particolari, è noto che facciamo parte di gruppi diversi, ma c’è un punto che ci unisce tutti, non solo la maggioranza; il 90% del Parlamento, infatti, pensa che l’Europa vada cambiata”.