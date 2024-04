CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 APRILE 2024

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 Comune di Lecce

CITTÀ DI LECCE

CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno della seduta del 24/04/2024 alle ore 09:30

SIGG.RI CONSIGLIERI

AI SIGG.RI ASSESSORI COMUNALI

Al SIG. SEGRETARIO GENERALE

AI SIGG.RI DIRIGENTI

AL SIG. PREFETTO LECCE

AL SIG. QUESTORE DI LECCE

AI SIGG.RI REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio Comunale, è convocato in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di

Prima Convocazione nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città per il giorno

giorno

Oggetto

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2023 – AI SENSI DELL’ART. 227,

D.LGS. N. 267/2000.

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DEL COMMA 3 E 4 DELL’ART. 16

DELLA L.R. N. 13/2001 E SS.MM.II. ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 26 FEBBRAIO 2024

CODICE PEG: MISS. 12, PROGR. 4, OB. 115, AZ. 2 FASC.22

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL

GIUDICE DI PACE DI LECCE 7921/11 – GIUDIZIO CIVILE MU***KH*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1,

LETTERA A) TUEL 267/2000).

DISABILI E DONNE IN GRAVIDANZA”, A FIRMA DEL CONSIGLIERE GRECO

La pubblicità dei lavori sarà garantita con la trasmissione in streaming della

seduta per il pubblico e la stampa.