COMUNICATO STAMPA – CdM avvia procedura nomina Chelli a presidente dell’ISTAT

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 CdM avvia procedura nomina Chelli a presidente dell’ISTAT

Su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta odierna l’avvio della procedura per la nomina di Francesco Maria CHELLI a Presidente dell’ISTAT.

Professore di statistica economica presso l’Università Politecnica delle Marche, 65 anni, dal maggio dell’anno scorso il professor Chelli è presidente facente funzioni dell’ISTAT, scelto per tale ruolo in qualità di componente più anziano del Consiglio dell’Istituto alla scadenza del mandato del precedente presidente.

In attuazione all’articolo 5-bis, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 223/2009, la procedura di selezione si è svolta in modo trasparente ed è stata basata su criteri professionali.

Sono state venti le manifestazioni di interesse pervenute in seguito all’avviso pubblicato lo scorso 22 febbraio sul sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica e dell’Istat. Le candidature sono state selezionate da una Commissione, composta da un avvocato dello Stato, un magistrato contabile e un professore ordinario di statistica, che ha indicato al Ministro Zangrillo i tre candidati ritenuti maggiormente idonei.

La scelta è ricaduta su Chelli per l’elevato profilo professionale, la significativa attività di ricerca e produzione scientifica e le comprovate competenze direzionali, manageriali e di coordinamento tecnico, scientifico e amministrativo.

La procedura per la nomina del presidente dell’Istat prosegue ora con gli ulteriori passaggi. Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989, il Presidente dell’ISTAT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle già menzionate Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.