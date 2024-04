Comunicato stampa – Aste titoli di Stato del 23 aprile 2024

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 La Banca d’Italia comunica i risultati relativi alle aste di collocamento di titoli

di Stato svolte nella giornata del 23 Aprile 2024 :

– BTP 3,20 % 2 anni 28-01-2026

– BTP Ind. 1,50 % 5 anni 15-05-2029

– BTP Ind. 1,80 % 10 anni 15-05-2036

Tipo titolo

Data di emissione

Data di scadenza

Numero tranche

Tipo asta

Data regolamento

Importo massimo offerto

Importo minimo offerto

Importo richiesto

Importo assegnato

Rapporto di copertura

Rendimento lordo (%)

Variazione rendimento in punti base

Data asta precedente

Prezzo di aggiudicazione

Importo in circolazione

BTP 3,20 %

27-02-2024

28-01-2026

MARGINALE

26-04-2024

22-03-2024

99,67

BTP Ind. 1,50 %

26-04-2023

15-05-2029

MARGINALE

26-04-2024

23-02-2024

100,77

1,024910

Rendimento calcolato sulla base di capitale e interessi non rivalutati

BTP Ind. 1,80 %

15-11-2023

15-05-2036

MARGINALE

26-04-2024

99,39

0,999500

Rendimento calcolato sulla base di capitale e interessi non rivalutati

