(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 Commissione Ue, Lollobrigida: “Rapporto con Von der Leyen corretto e per interesse Italia. Non mi candido”

“Il voto per il presidente della Commissione ha tante variabili ed è molto complesso. Con von der Leyen il rapporto è sempre stato corretto perché era vantaggioso per l’Italia avere un dialogo aperto. Dico che sicuramente ci muoveremo nell’interesse dell’Italia, non di parte”. Così in un’intervista al Corriere della Sera, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida che prosegue rispondendo alla domanda sulla sua possibile candidatura alle elezioni europee:

“Non mi candiderò. Se lo deciderà, sarà Meloni il volto del nostro partito. Sul ruolo di commissario, il tema non esiste: per consuetudine, non è mai attribuito ai paesi più forti il titolare dell’Agricoltura, e l’Italia con la Francia e la Germania lo è”.