CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, MERCOLEDI 24 APRILE

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

AULA

đź“Ś 9 Esame DEF con voti su risoluzioni in tarda mattinata

đź“Ś 15 QT

COMMISSIONI

đź“Ś8_Vigilanza Rai_Seguito esame dello schema di delibera “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di paritĂ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”. Relatrice alla Commissione sen. Floridia

đź“Ś8.15_Federalismo fiscale_Audizione di rappresentanti di SVIMEZ

đź“Ś8.30_Antimafia_IX Comitato – Infiltrazioni mafiose nell’economia legale_Audizione Vincenzo Ciconte, professore di ‘Storia delle Mafie Italiane’ UniversitĂ di Pavia

đź“Ś8.30_Esteri_Audizioni ambito proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico_esperti, in videoconferenza

đź“Ś8.30_Politiche Ue_Audizione Mauro Durbano (Federparchi)_ ambito Proposta di regolamento su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee

đź“Ś8.45_Giustizia_Audizioni ambito esame delega per l’efficienza del processo civile_auditi magistrati e avvocati

đź“Ś10_Audizione Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute_ambito concessione della liberazione anticipata

đź“Ś8.45_Commissione contrasto svantaggi insularitĂ _Audizione, in videoconferenza, di Filippo Nasca, Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane

đź“Ś9_Cultura_Macerata Opera Festival e Filiera formativa tecnologico-professionale (previste votazioni per entrambi)

đź“Ś9_Riunite Ambiente e AttivitĂ produttive_proposte di nomina: Francesco Campanella a direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN); Maria Siclari, Francesco Giorgianni, Luca Desiata a componente della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (previste votazioni)

đź“Ś9.30 e 14.30_Affari costituzionali_autonomia differenziata (previste votazioni)

đź“Ś9.30_Lavoro_Audizioni ambito riduzione dell’orario di lavoro di rappresentanti CGIL, CISL, UIL e UGL e Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (FLP)

đź“Ś10_Politiche Ue_Incontro informale con una delegazione del Parlamento danese

đź“Ś10.30_Riunite Finanze e Lavoro_Partecipazione dei lavoratori a capitale, gestione e risultati di impresa (previste votazioni)

termine votazioni a.m. di Camera e Senato_Commissione Ciclo rifiuti_Audizione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro_ambito del filone d’inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci. đź“ŤA seguire audizione di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

đź“Ś14.30_Finanze_Audizione di Sandro Raimondi, Procuratore della Repubblica di Trento_ambito evasione IVA e accise carburanti

đź“Ś14.30_Politiche Ue_Audizione in videoconferenza Luca Menesini e on. Guido Milana, in rappresentanza della Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni_ambito esame Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull’applicazione dei principi di sussidiarietĂ

đź“Ś14.45_Riunite Esteri e Difesa_Esame relazione missioni internazionali (previste votazioni)

đź“Ś15.15_Esame norme controllo import export e transito armi (previste votazioni)

đź“Ś15_AttivitĂ produttive_Audizione rappresentanti ARERA sulle procedure informative indirizzate ai consumatori in relazione al passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell’energia elettrica

đź“Ś15.30_Ambiente_Audizioni ambito emergenze di rilievo nazionale di AutoritĂ di bacino (Alpi orientali e Appennino settentrionale) e del coordinatore Protezione civile Valle d’Aosta

đź“Ś16.15_riunite Affari costituzionali e Giustizia_cybersicurezza nazionale e reati informatici

CONFERENZE STAMPA

đź“Ś 10 Codice appalti. Paolo Barelli

📌 13 Presentazione libro “Stima dei danni provocati da fauna selvatica alle coltivazioni agricole e al patrimonio ittico e zootecnico” di Massimo Moncelli. Mirco Carloni

đź“Ś 14.30 Tavolo tecnico sulle linee guida per i percorsi di affermazione: necessitĂ e composizione. Gilda Sportiello

📌 16 Firmitas, utilitas, venustas: per la rinascita di un’architettura umana. Federico Mollicone