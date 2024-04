(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

Al Circolo dei lettori la III edizione del premio dedicato alla sostenibilità ambientale e

alla demografia sostenibile

Simone Angioni, Stefano Bertacchi e Ruggero Rollini, i progetti di CISV ETS e di MAGMA APS vincono il Premio Atlante

“Menzione Speciale Scuole” per la scuola Cottolengo

Torino, 22 aprile 2024.Simone Angioni, Stefano Bertacchi, Ruggero Rollini, il Cisv Ets e Magma Aps sono i vincitori della III edizione del Premio Atlante, il riconoscimento bandito dalla Fondazione Circolo dei lettori dedicato alle opere letterarie e giornalistiche e ai progetti pilota che indagano i temi della demografia sostenibile e della sostenibilità ambientale da prospettive nuove.

Con Quello che sai sulla plastica è sbagliato, pubblicato da Gribaudo, Angioni, Bertacchi e Rollini vincono la sezione Narrazioni del Premio Atlante. I tre giovani divulgatori firmano un libro disamina su un materiale onnipresente nelle nostre vite: la plastica. Il risultato è un saggio agile e stimolante su un tema controverso e complesso, trattato con rigore scientifico senza mai perdere la semplicità. Il testo, comprensibile su più livelli, risponde a domande, curiosità e aneddoti, e si pone l’obiettivo di sfatare miti con leggerezza e disciplina.

Il progetto CLI.MI – Giovani e Migrazioni Climatiche presentato dal Cisv Ets e il progetto Lapilli e Lapilli+ presentato da Magma Aps si aggiudicano a pari merito la vittoria nella sezione Idee del Premio Atlante.

Il progetto presentato dal Cisv Ets è un’opportunità rivolta alle giovani generazioni, un’educazione alla cittadinanza globale che riflette sul presente ma guarda al futuro con profondo rispetto per le persone e il territorio. L’idea di partenza è che perché i giovani siano i veri protagonisti del cambiamento e della lotta per il clima è necessario alimentarne la consapevolezza e svilupparne le competenze, atteggiamento che rende il progetto capace di durare nel tempo.

Il progetto presentato invece da Magma Aps è il risultato di un lavoro di ricerca rigoroso e costante operato da una squadra giovane e motivata, che si è radunata per un obiettivo comune: giornalisti con esperienze internazionali raccontano ogni mese un Mediterraneo in trasformazione, riflettono su crisi climatica e ambientale con un linguaggio diretto e divulgativo.

Il Premio Atlante assegna inoltre una menzione speciale per le scuole; ad aggiudicarsela è la Scuola Secondaria di I grado Cottolengo di Torino conRendiamo il mondo più sostenibile. Il progetto è una solida riflessione sulle cause dell’inquinamento terrestre e sulle possibili soluzioni per rendere il mondo sostenibile. Gli studenti, coinvolti a vario titolo nella realizzazione, usano canali comunicativi diversi con grande perizia per rendere semplici informazioni complesse. Emergono con evidenza l’impegno, la motivazione e l’entusiasmo dei ragazzi, che veicolano un messaggio efficace e luminoso: partire dalle piccole realtà e lavorare bene per l’intero pianeta.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Torino al Circolo dei lettori, alla presenza della giuria composta da Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori e dal Direttore della Fondazione Elena Loewenthal, da Mara Orecchia, membro del Comitato Fondatore del Premio, e da Stefania Farina, esperta del settore la cui nomina cambia di edizione in edizione. Ospite della cerimonia anche Maurizio Pallante, vincitore della II edizione con L’imbroglio dello sviluppo sostenibile. I premi per i vincitori delle sezioni Narrazioni e Idee sono di 3 mila € ciascuno. Al vincitore della Menzione Speciale Scuole un premio di 2 mila€.

Simone Angioni si definisce “un chimico con la passione della divulgazione scientifica”. Questa sua passione l’ha portato a conseguire un’ottima visibilità sui social network, dove parla spesso di tematiche legate alla scienza.

Stefano Bertacchi è ricercatore nell’ambito delle biotecnologie industriali presso l’Università Milano Bicocca, si occupa della produzione di molecole di interesse industriale mediante l’uso di microrganismi geneticamente modificati o meno.

Ruggero Rollini è laureato in chimica e si occupa di comunicazione della scienza. Ha scritto C’è chimica in casa. La scienza quotidiana che ti migliora la vita (Mondadori, 2022) e ha collaborato con Superquark+ e Noos.

Il Cisv (Comunità Impegno Servizio Volontariato) è un’associazione senza scopo di lucro, laica e indipendente, fondata nel 1961. Presente in Italia e in altri 11 paesi del mondo (Burkina Faso, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Venezuela, Brasile, Colombia, Guatemala, Haiti), realizza interventi di cooperazione internazionale per uno sviluppo umano e sostenibile delle comunità locali. Volontà del Cisv è rendere gli individui in ogni parte del mondo protagonisti del proprio sviluppo, liberi e in grado di compiere scelte per migliorare le condizioni di vita di se stessi e degli altri.

Magma Aps è un’associazione culturale nata nel 2020 che intende produrre una riflessione socioculturale aperta, vitale e sostenibile, favorendo la circuitazione di pratiche e poetiche liminali; promuovendo l’ascolto, l’attenzione e lo sguardo come azioni attive e veicoli di relazione agli spazi e agli individui.

Il Premio Atlante, bandito dalla Fondazione Circolo dei lettori, è il riconoscimento dedicato alle opere letterarie e giornalistiche, le attività d’ingegno e i progetti pilota che affrontano il tema della demografia sostenibile e della sostenibilità ambientale da prospettive nuove.

Il Premio Atlante si predilige gli obiettivi di stimolare una riflessione virtuosa e attenta intorno al tema della sostenibilità demografica e ambientale e alla responsabilità verso il nostro pianeta; contribuire alla valorizzazione di idee e progetti che propongono nuovi metodi di approccio e possibili soluzioni ai temi dell’ambiente; promuovere la diffusione di idee e progetti sul tema della sostenibilità demografica e ambientale in termini di umana responsabilità.

