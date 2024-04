(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

Bonessio (Alleanza Verdi-Sinistra): accordo Italia-Albania sui migranti, i Parlamentari AVS presentino interrogazione al Governo

Roma, 22 aprile 2024 – Quanto emerso nel corso della puntata di ieri della trasmissione Report sull’accordo Meloni-Rama per spedire in Albania una parte dei migranti che tentano di entrare in Italia attraverso il Mediterraneo, ha evidenziato molti dubbi e preoccupanti zone d’ombre per le quali ritengo che sia necessario fare chiarezza.

Per questo chiedo ai rappresentanti dell’Alleanza Verdi-Sinistra in Parlamento di presentare una specifica e dettagliata interrogazione al Governo per fare luce sulla costruzione dei due centri di accoglienza, per capire la reale entità economica dell’operazione e a chi gioverà davvero questo accordo, tenendo presente che la salvaguardia dei diritti umani di chi è alla ricerca di un futuro migliore deve essere il valore supremo da tutelare e difendere.

Così, in una nota, il consigliere dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio.