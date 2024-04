[Rugby Notizie] Coppa Conference, a Firenze trionfa Villorba, battuto 20-5 il CUS Milano

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

COPPA CONFERENCE, A FIRENZE TRIONFA VILLORBA, BATTUTO 20-5 IL CUS MILANO

Firenze – Il primo trofeo stagionale della stagione 23/24 se lo aggiudica Villorba, che ha battuto oggi per 20-5 il CUS Milano nella finale giocata a Campi Bisenzio.

La prima frazione di tempo indirizza già la gara, con Villorba che al 40′ va a riposo sul 15-5. Nella ripresa un’altra meta sancisce la definitiva vittoria delle venete. Ad alzare la coppa è stata la veterana Sara Barattin, che ieri ha presenziato come Centuriona alla partita tra Italia e Scozia del Sei Nazioni Femminile a Parma e che oggi ha giocato per 80 minuti, guidando da Capitana le sue ragazze alla vittoria finale.

Villorba mette dunque in bacheca la Coppa Conference, primo trofeo di una stagione che si concluderà per loro con la finale scudetto contro le campionesse in carica di Valsugana.

Campi Bisenzio, domenica 21 Aprile 2024

Finale Coppa Conference

Arredissima Villorba Rugby v Cus Milano Rugby 20-5 (15-5)

Marcatori: p.t.10’ m. Bonotto (5 – 0); 20’ m. Turrin tr. Busana (12 – 0); 27’ cp. Busana (15 – 0); 39’ m. Elemi (15 – 5); s.t. 15’ m. Puppin (20 – 5).

Arredissima Villorba Rugby: Busana, Bonotto (14’ st. Brugnerotto), Cipolla, Busato, Turrin (30’ st. Ramli), Cavina M., Barattin (cap), Bragante (27’ st. Nascimben), Copat, Gazzi (24’ st. Tranquillin), Triolo, Tiani (1’ st. Pin), Zanette(14’ st. Simeon), Puppin (37’ st. Abiti), Stecca (24’ st. Crivellaro).

All. Tubia

CUS MILANO RUGBY: Verocai (29’ st. Curto), Mora (4’ pt. Fujimoto), Corsini, Severgnini (1’ st. Maffia), Petrik Vidal, Paganini, Barachetti (19’ st. Calini), Elemi, Satragno, Piuselli(19’ st. Ivashchenko), Pagani, Galleani(29’ st. Gaglia), Cassaghi(29’ st. Foscato), Giampaglia (29’ st. Logoteta), Turolla.

All. Rigosa

Arbitro: Benvenuti Maria Clotilde

Assistenti: Smussi, Annoni

Cartellini: nessuno

Calciatori: Busana 3/4 (VIL), Piuselli 0/2(MIL).

Note: Pomeriggio soleggiato circa 200 spettatori.

Player of the Match: Cipolla (VIL).

