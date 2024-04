(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 Presentazione dei risultati del progetto “Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Civico G. Fattori”

Domani, lunedì 22 aprile, ore 12.00

Sala degli Specchi di Villa Mimbelli, via Sant’Jacopo in Acquaviva 65

Livorno, 21 aprile 2024 – Domani lunedì 22 aprile alle ore 12.00, nella Sala degli Specchi di Villa Mimbelli, via Sant’Jacopo in Acquaviva 65, saranno presentati i risultati del progetto “Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Civico G. Fattori”, afferente all’investimento PNRR del Ministero della Cultura “ Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

Nell’ambito di tale progetto il Comune di Livorno è risultato tra i vincitori del bando, ricevendo un finanziamento di fondi europei pari a € 500.000,00. Il Comune di Livorno ha deciso di compartecipare all’impegno economico cofinanziando il progetto per una cifra pari a € 127.358,00. Ciò nell’ambito dell’implementazione del PEBA (Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche) del Comune di Livorno.

Interverranno alla presentazione i dirigenti del Settore Attività Culturali, Turismo, Musei e Fondazioni Giovanni Cerini, Sociale e Casa Caterina Tocchini e de settore Coordinamento e Attuazione PNRR Roberto Pandolfi.

