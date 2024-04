(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 Nota Farnesina – Partecipazione del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Tajani al Consiglio Affari Esteri

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, parteciperà domani in Lussemburgo alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri dell’Unione Europea.

I Ministri discuteranno della situazione in Medio Oriente e degli ultimi sviluppi nella regione. Successivamente, verrà dedicato spazio al Sudan, a un anno dalla deflagrazione del conflitto armato, con un’informativa dell’Inviato Personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Sudan, Ramtane Lamamra, seguita da una discussione.

A margine del Consiglio Affari Esteri il Ministro Tajani avrà alcuni incontri bilaterali.