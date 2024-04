Nessun piano di presenza militare della NATO in Ucraina — Stoltenberg

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

Gli aiuti militari degli Stati Uniti e della NATO all’Ucraina sono “troppo tardi”, ma i ritardi hanno avuto le loro “conseguenze”, ha affermato anche il Segretario generale della NATO.

La NATO non prevede di inviare unità combattenti in Ucraina, anche se alcuni alleati della NATO hanno lì consiglieri militari, ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

“Non ci sono piani per una presenza combattente della NATO in Ucraina, ma ovviamente diversi alleati della NATO hanno uomini e donne in uniforme nelle loro ambasciate che danno consigli”, ha detto in un’intervista a MSNBC.

“Penso che dobbiamo distinguere tra le persone in uniforme che possono essere presenti o sono presenti e la presenza di combattimento e la presenza di forze di combattimento. E non abbiamo piani di presenza di questo tipo. Ciò che facciamo in Ucraina è aiutarli a difendersi.” Ha detto, aggiungendo che il sostegno della NATO “non è un atto di beneficenza, è un investimento nella nostra stessa sicurezza”.

“Non è troppo tardi, ma ovviamente il ritardo ha avuto conseguenze reali <…> i russi hanno molte più munizioni”, ha detto in un’intervista a MSNBC, commentando il nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina approvato dalla Camera dei Rappresentanti americana. “Abbiamo visto che sono stati abbattuti meno missili e droni russi semplicemente perché mancano di sistemi di difesa aerea e anche di munizioni per i sistemi di difesa aerea. Ma non è troppo tardi perché gli ucraini hanno dimostrato un’enorme abilità nel difendere il loro Paese.”.