Giornata della Terra, Pacifico: finanziato il progetto Elmed.

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

Comunicato stampa: Giornata della Terra

21 Aprile 2024

Domani si celebra la Giornata della Terra e ritengo fondamentale ricordare il progetto Elmed, perché contribuirà alla diminuzione delle emissioni climalteranti per il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello nazionale ed europeo in materia di energia e clima dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima e dal Green New Deal. Del progetto di interconnessione elettrica Elmed, che prevede la realizzazione di un cavo elettrico sottomarino per collegare l’Europa con Africa e che sarà realizzato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione italiana e da Steg, la società tunisina dell’elettricità e del gas, mi sono occupata nella scorsa legislatura come componente della commissione Esteri e come presidente della UIP Italia-Tunisia. Questa infrastruttura strategica che sarà fondamentale per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Tunisia e nell’Unione Europea, contribuendo alla indipendenza energetica dei due continenti, ha già ricevuto per la realizzazione 307 milioni di euro dalla Commissione Europea. Lo dichiara in una nota Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.