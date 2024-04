(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 EUROPEE: BERGAMINI, “DA FORZA ITALIA COMPETENZA E CREDIBILITA’ PER CONQUISTARE ELETTORATO MODERATO”

“Noi ci siamo posti l’obiettivo di raggiungere il 10% alle prossime elezioni europee, puntando a riconquistare l’elettorato moderato e riformista che potrebbe aver rinunciato al voto per il dissenso verso la politica basata su litigi o slogan. Il nostro approccio pragmatico, ereditato da Silvio Berlusconi, è incentrato sulla credibilità e competenza, e mira a coinvolgere proprio quella fascia di elettorato che si astiene. A loro, Forza Italia mette a disposizione i suoi 30 anni di esperienza e l’appartenenza al Partito Popolare Europeo, fondato sui principi del riformismo, popolarismo e valori cristiani, che attualmente e in futuro guiderà i processi europei.” Così Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a ‘In mezz’ora’ su Rai 3.

