Eroica Juniores-UCI Nations’ Cup: vince lo spagnolo Hector Alvarez Martinez

A Chiusdino successo del norvegese Kristoff che bissa Piazza del Campo

Successo finale allo spagnolo Hector Alvarez Martinez

Nella classifica finale primo degli italiani è Andrea Bessega, quarto

Hector Martinez Alvarez ha vinto la seconda edizione di Eroica Juniores – Coppa delle Nazioni 2024. Ad Eroica Juniores è sempre stato tra i protagonisti giungendo due volte secondo e una volta terzo, oggi nella quarta ed ultima tappa della corsa, da Siena a Chiusdino di 102 chilometri.

Hector Martinez Alvarez, campione nazionale a cronometro nel 2022 e campione europeo Omnium nel 2023, lo scorso anno in Toscana si è piazzato terzo alla Coppa Andrea Meneghelli, l’altro evento Eroica Juniores, quest’anno in programma domenica 19 maggio.

In classifica generale lo spagnolo Hector Alvarez Martinez, che il prossimo anno correrà per la Lidl Trek Future Team, ha preceduto di soli 2 secondi l’olandese Ruud Junior Nagengast. Sul terzo gradino del podio finale è salito l’irlandese Patrick Casey (Grenke – Auto Eder – Bora) a 6 secondi da Alvarez.

Oggi a Chiusdino ha vinto il norvegese Felix Kristoff Orn che ha battuto in volata l’azzurro Andrea Bessega, lo stesso Hector Alvarez Martinez e l’olandese Ruud Junior Nagengast (Olanda). Il finale di corsa ha tenuto tutti con il fiato in sospeso. Prima dell’ultima tappa Alvarez Martinez era staccato di soli 3 secondi dall’olandese Nagengast ma quest’ultimo ha ceduto proprio negli ultimi 300 metri all’attacco dello spagnolo Martinez che ha recuperato lo svantaggio in classifica e staccato a sua volta di 2 secondi l’olandese.

Per Kristoff si è trattato del bis avendo già vinto la tappa con arrivo in piazza del Campo a Siena.

In precedenza la corsa è vissuta su alcune fughe per opera di Ruud Junior Negengast (Baixe Ebre) e Renzo Moretti (Jegg Dir Academy) a cui si sono accodati Eiksund Hakon Oksens (Norvegia), Andrea Donati (Italia), Manolo Wrolich (Austria), Iker Gomez Lopez De Goicoechea (Spagna). I sei hanno guadagnato fino ad un minuto di vantaggio sul gruppo. Poco prima del primo passaggio a Chiusdino, a circa 30 chilometri dall’arrivo, il gruppo è tornato compatto.

Dopo Chiusdino all’attacco sono andati in sette: gli azzurri Andrea Donati e Andre Bessega, l’austriaco Manolo Wrolich, il norvegese Felix Orn Kristoff, lo spagnolo Hector Alvarez Martinez e il belga Renzo Moretti, l’olandese Junior Ruud Nagengast. Poi l’epilogo con il successo di tappa di Kristoff e la vittoria finale finale di Alvarez Martinez su Nagengast

Ordine d’arrivo quarta tappa: da Siena a Chiusdino

1. Felix Orn Kristoff (Norvegia) km 102,7 in 2h26’45” media km/h 41,989; 2. Andrea Bessega (Italia) a 3” Hector Alvarez Martinez (Spagna) ; 4. Ruud Junior Nagengast (Olanda); 5. Renzo Moretti (Jegg Dir Academy U19) a 22”; 6. Andrea Donati (Italia) a 23”; 7. Manolo Wrolich (Austria) a 27”; 8. Senna Remijn (Olanda) a 52”; 9. Paul Seixas (Decathlon Ag2R La Mondiale). 10. Jakob Omrzel (Slovenia)

Classifica finale

1. Hector Alvarez Martinez (Spagna); 2. Junior Ruud Nagengast (Olanda) a 2”; 3. Patrick Casey (Grenke – Auto Eder – Bora) a 6”; 4. Andrea Bessega (Italia) a 8”; 5. Aubin Sparfel (Decathlon Ag2R La Mondiale) a 35”; 6. Paul Seixas (Decathlon Ag2R La Mondiale) a 38”; 7. Senna Remijn (Olanda) a 40”; 8. Theophile Vassal (Decathlon Ag2R La Mondiale) a 56”; 9. Jakob Omrzel (Slovenia) a 1’30”; 10. Andrea Donati (Italia) a 1’56”

Le maglie finali

classifica colore maglia sponsor titolare

Generale amaranto Eroica Patrick Casey (Team Grenke – Auto Eder – Bora)

A punti blue Colline Amiatine Hector Alvarez Martinez (Spagna)

GPM verde Vangi Paul Seixas (Decathlon Ag2R La Mondiale)

Giovani bianca Tommasini Mattia Proietti Gagliardoni (Italia)

TV rossa Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany Keije Solen (Olanda)

Più Combattivo mosaico Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale Andrea Donati (Italia)

Tutta la corsa

Eroica Juniores – UCI Nations’ Cup 2024

Giovedì 18 aprile 2024

Prima tappa

– cronometro a squadre: Punta Ala (GR) – Castiglione della Pescaia (GR) di km 22,5- partenza ore 10.00

– Castiglione della Pescaia (GR) – Castiglione della Pescaia (GR) di km 68 – partenza ore 15.30

Venerdì 19 aprile 2024

Seconda tappa

Cinigiano (GR) – Siena di km 108 – partenza ore 14.30

Sabato 20 aprile 2024

Terza tappa

Siena – Montevarchi (AR) di km 102,5 – partenza ore 14.00

Domenica 21 aprile 2024

Quarta tappa

Siena – Chiusdino (SI) di km 102,7 – partenza ore 14.00

Diretta TV su Bike Channel, Canale 3 Toscana e TVL

Orari:

giovedì 18 aprile: ore 15.30 – ore 17.30

venerdì 19 aprile: ore 15.45 – ore 17.45

sabato 20 aprile: ore 15.15 – ore 17.15

domenica 21 aprile_ ore 15.45 – ore 17.45

telecronaca di Elena Forzoni e riprese a cura di Dirette Live – Toscana Sprint

Diretta su youtube

Servizi su Rai Regione e RaiSport a cura di Edoardo Chiozzi

L’Eroica nasce in Toscana. Questione di anima, terra, strade bianche, paesaggi, buon vino e buon cibo, cultura e passioni, storia e Gino Bartali.

Oggi Eroica, sia nella proposta Classic che NOVA, è conosciuta in tutto il mondo per la sua gente speciale, i suoi valori e rappresenta in sé l’idea di uno stile di vita che guarda al futuro, nel rispetto di identità e ambiente, alla ricerca delle radici autentiche di un grande sport come il ciclismo

la vittoria di Kristoff a Chiusdino – foto Guido Rubino

Lo spagnolo Hector Alvarez Martinez è terzo mentre si volta per controllare il distacco dell’olandese Nagengast – foto Rubino

il podio finale – foto Guido Rubino

le maglie finali – foto Rubino

Chiusdino (SI), 21 aprile 2024

