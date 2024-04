Campionato: rimonta vincente del San Giovanni che agguanta il 7° posto

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

È il San Giovanni a conquistare il settimo posto che vale i Quarti dei playoff. Questo l’ultimo verdetto della 30° giornata di Campionato Sammarinese BKN301 che quest’oggi ha concluso la sua stagione regolare. Un successo in rimonta della squadra di Marco Tognacci che grazie al prezioso piazzamento finale evita il Turno Preliminare. Quest’ultimo riguarda la Juvenes-Dogana: il club del castello di Serravalle ora scenderà in campo subito mercoledì 24 aprile contro il Domagnano (Acquaviva, 20:45). Per il San Giovanni invece ora c’è il Cosmos, che ieri ha chiuso al quarto posto, con i Rossoneri che giocheranno sabato 27 alle 18:15 ad Acquaviva.

Nella gara odierna di Montecchio il primo squillo è della squadra di Manuel Amati quando Gianmaria Borghini, di rientro dalla squalifica, sfrutta l’ottima verticalizzazione di Cevoli e si infila nel corridoio, una volta entrato in area tenta il rasoterra potente ma De Angelis è ben piazzato e dice di no. Alla mezz’ora altra occasione per la Juvenes-Dogana: sul corner battuto sul primo palo ci arriva Cevoli che tenta la conclusione in girata ma De Angelis è ancora attento e respinge bene. Il primo tempo è decisamente a favore del club del castello di Serravalle: è sempre Gianmaria Borghini – dopo una grande azione corale – il più pericoloso dei suoi quando sul finale di tempo riesce anche a saltare De Angelis poi da due passi e a porta praticamente sguarnita colpisce un clamoroso palo esterno. Si va così a riposo a reti bianche a Montecchio.

Nella ripresa il San Giovanni cambia decisamente approccio e inizia a farsi vedere dalle parti di Gentilini. Poco dopo l’ora di gioco grande occasione proprio per i Rossoneri: sulla destra manovra l’ex Eric D’Angeli che dal lato corto dell’area la mette in mezzo, la respinta di Valentini è corta così ci prova Aprea a calciare ma il difensore sammarinese riscatta l’errore precedente e la tocca quanto basta per allontanarla dallo specchio. Ma al 70’ la Juvenes-Dogana mette la freccia: grande palla in profondità di Lorenzo Pasquinelli per il puntuale inserimento di Gianmaria Borghini che salta De Angelis con un paio di finte e poi deposita il pallone in rete.

Ma il San Giovanni non ci sta e poco dopo trova il gol che rimette tutto di nuovo in equilibrio: corner di Boldrini per la testa di Augusto Garcia Rufer che batte Gentilini e tiene in vita i suoi. I Rossoneri sanno che con un altro gol andrebbero direttamente ai Quarti dei playoff e spingono sempre più. E nel recupero eccolo il gol che premia proprio i ragazzi di Tognacci: sul cross tagliato di Azael Garcia Rufer, Gentilini non è preciso in uscita, è invece puntuale Rodrigo Gaston Robba che di testa trova una rete importantissima per i suoi. La Juvenes-Dogana tenta l’ultimo assalto ma il colpo di testa di Valentini è di facile preda per De Angelis. Vince così 2-1 la squadra di Tognacci che prosegue il suo momento positivo – sei vittorie nelle ultime sette. Nulla da fare per la Juvenes-Dogana che nonostante avesse due risultati su tre a disposizione ha dovuto cedere ai Rossoneri. Ora c’è un Turno Preliminare – anticamera dei playoff – in cui non si potrà più sbagliare.

Nonostante l’annata da dimenticare, il Pennarossa chiude la sua stagione con una bella vittoria. Match-winner contro la Libertas è Emmanuel Facundo Dinatale, che con un gol per tempo fa sorridere i Biancorossi di Filippo Dolci. Il club di Chiesanuova si porta in vantaggio al quarto d’ora: punizione dalla trequarti battuta da Michelotti in maniera precisa per andare a pescare la testa di Dinatale che la mette nell’angolino dove Magnani – oggi preferito a Del Prete – non arriva.

La gara vive di fiammate e quella decisiva per il Pennarossa avviene poco prima dell’ora di gioco: punizione di Pianini che va a trovare la testa di Dinatale che con una bella torsione batte nuovamente Magnani e sigla il 2-0. L’unica nota negativa di giornata per il Pennarossa è l’espulsione – per doppia ammonizione – di Ruggeri, reo di aver protestato un po’ troppo secondo il direttore di gara Hafidi. Con l’uomo in più, la Libertas ci prova al 77’: Diego Moretti ci prova in girata ma Barbieri respinge, sulla ribattuta va di prima Guglielmi mandando la sfera fuori di pochissimo. I Granata di Sperindio si svegliano tardi perché al novantesimo vanno ad un soffio dal gol con il tentativo di Nicholas Di Meo neutralizzato sul più bello dal difensore centrale Omar Sehail. Anche con l’uomo in meno il Pennarossa resiste sino al termine, portando a casa il suo secondo successo stagionale che rende meno amaro l’ultimo piazzamento in classifica. Si chiude invece con una sconfitta l’annata – non certo positiva – della Libertas, ormai da qualche settimana fuori dalla lotta playoff.

Finisce in parità l’unica gara domenicale delle 18:15 tra Folgore e San Marino Academy Under 22. La sfida la sblocca in avvio la squadra di Matteo Cecchetti: è Camilo Bortolotto a portare avanti i Titani con un’azione insistita che si conclude con un bel mancino dal limite dell’area che si infila all’incrocio. Il gol carica l’Academy che poco dopo va vicinissima al raddoppio con l’ottimo tiro a giro di Mattia Sancisi sul quale però Venturini risponde alla grande. Insistono i Titani che sul finale di tempo si vedono annullare il raddoppio: sul tiro-cross di Mattia Sancisi è ancora Venturini che compie una gran parata poi sulla ribattuta ci pensa Giacopetti a gonfiare la rete ma l’arbitro ferma tutto per un precedente fuorigioco di Giambalvo.

Anche ad inizio ripresa i ragazzi di Cecchetti sono pimpanti: proprio in avvio ci prova Giocondi a metterla in mezzo, Angelini ci mette il piede ma la palla arriva a capitan D’Addario che da due passi la manda alta. La Folgore però un po’ a sorpresa trova il pari prima dell’ora di gioco: punizione velenosa dalla distanza di Bruno direttamente in area di rigore, la sfera non trova alcun giocatore ma successivamente entra in rete alle spalle di Battistini. L’Academy reagisce e prima del recupero va vicinissima al nuovo vantaggio con Kevin De Luca che insiste in area di rigore e poi calcia bene con il destro ma Venturini di piede dice no. Nel finale di gara piovono occasioni da ambo le parti ma la più nitida arriva a pochi secondi dal termine con il colpo di testa di Francesco Gori che passa vicinissimo al palo. Termina così 1-1: la Folgore prosegue la sua stagione con il Turno Preliminare (Giallorossoneri in campo mercoledì 24 aprile contro il Fiorentino a Montecchio, ore 20:45) mentre si chiude la prima esperienza per la San Marino Academy nel Campionato Sammarinese.

Questo di seguito il quadro della 30° giornata del Campionato Sammarinese BKN301:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 30. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Cailungo La Fiorita N. Villa (Battista, S. Savorani) – W. Villa 20/04 0-2 Montecchio Tre Penne Virtus Ucini (Lunardon, Macaddino) – Delvecchio 20/04 0-1 Acquaviva Domagnano Tre Fiori Avoni (Cristiano, Morisco) – Zani 20/04 1-1 Domagnano Faetano Cosmos Mineo (Salvatori, Zaghini) – Ilie 20/04 0-3 Dogana* Murata Fiorentino Borriello (Gallo, Tura) – Vandi 20/04 3-0 Fiorentino Juvenes-Dogana San Giovanni Andruccioli (Ercolani, Bellavista) – Xhafa 21/04 1-2 Montecchio Libertas Pennarossa Hafidi (M. Savorani, Tuttifrutti) – Righi 21/04 0-2 Fiorentino Folgore San Marino Academy Beltrano (Giannotti, Sgrignani) – Piccoli 21/04 1-1 Montecchio

*le partite dallo stadio “Ezio Conti” di Dogana non saranno oggetto di diretta streaming per gli attuali lavori di rinnovamento dell’impianto