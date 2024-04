(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 Aborto: Mori (Pd), libertà scelta è diritto garantito da Stato

“È in atto un attacco frontale alla libertà di scelta, con affermazioni reiterate contro la 194. Se chi dirige in Rai il servizio pubblico può dire che l’interruzione volontaria di gravidanza non è un diritto, ma è un delitto, tradisce la laicità dello Stato, rinnega le leggi dello Stato, diffama le donne e le ragazze nell’esercizio di un diritto garantito dallo Stato. E questo nel pieno rispetto del pluralismo, perché pluralismo non può significare negazione dei diritti di libertà conquistati e costantemente messi in discussione”.