21 Aprile 2024

dom 21 aprile 2024 Aborto. Bonelli (AVS): In RAI e Governo, integralisti religiosi

“Questa la corte di giornalisti che Giorgia Meloni ha promosso in RAI. Come

può un diritto previsto da una legge dello Stato essere definito un

delitto? Siamo alla svolta integralista religiosa del governo e della RAI

che attacca la legge 194”.

Così, su X, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, riferendosi alle affermazioni

della vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia sull’aborto.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

