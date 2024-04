[Rugby Notizie] Nazionale Femminile battuta dalla Scozia al Lanfranchi per 10-17

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

Nazionale Femminile battuta dalla Scozia al Lanfranchi per 10-17

Parma – La Nazionale Femminile di Giovanni Raineri sconfitta di misura al “Lanfranchi” di Parma, dove la Scozia marca due mete nel secondo tempo e scappa via nel punteggio, in una partita estremamente equilibrata. Le Azzurre avevano aperto le marcature al 32’ con D’Incà, a cui ha risposto prontamente la Scozia con la Player of the Match Skeldon. Nella ripresa è salita la pressione delle ospiti, a segno in rapida successione con Orr e Rollie. Il piazzato trasformato nel finale da Rigoni vale il punto di bonus difensivo per le Azzurre.

La Nazionale Femminile terminerà la propria avventura nel Womens’ Six Nations sabato 27 aprile a Cardiff contro il Galles.

Parma, Stadio “Sergio Lanfranchi” – sabato 20 aprile – ore 17.45

Womens’ Six Nations – IV giornata

Italia v Scozia 10-17 (7-7)

Marcatori: pt. 32’ m D’Incà tr Rigoni (7-0), 34’ m Skeldon tr Nelson (7-7)

st. 64’ m Orr (7-12), 69’ m Rollie (7-17), 73’ cp Rigoni (10-17)

Italia: Ostuni Minuzzi; Muzzo, D’Incà, Rigoni, Granzotto; Madia (79’ Capomaggi), Stefan; Giordano (cap) (57’ Fedrighi), Sgorbini (70’ Locatelli), Arrighetti; Duca, Tounesi; Seye (70’ Gai), Vecchini (74’ Gurioli), Turani (57’ Maris)

all. Raineri

Scozia: Rollie; Lloyd, Orr, Thomson, McGhie; Nelson, Mattinson (59’ McDonald); Gallagher, Stewart (62’ McLachlan), Malcolm (cap); McMillan, Donaldson (70’ McIntosh); Belisle (52’ Clarke), Skeldon (75’ Martin), Wright (52’ Bartlett)

all. Easson

arb. Cogger-Orr (NZRU)

Cartellini: 79’ giallo a Rollie (Scozia)

Calciatrici: Rigoni (Italia) 2/2, Nelson (Scozia) 1/3

Guinness Player of the Match: Lana Skeldon (Scozia)

Note: Terreno in perfette condizioni. Giornata coperta e ventosa. Temperatura 10°

