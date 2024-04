(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 *Possibili temporali con vento e grandine in arrivo: si raccomanda la massima prudenza*

La sala operativa dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha informato il Comune di Ravenna dell’imminente arrivo di celle temporalesche portatrici di vento e possibili grandinate. Si raccomanda quindi alla popolazione di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione tra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati; non sostare sotto gli alberi; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

Questo il link per seguire il radar meteo dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile: https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/h2dd72/yluqs4/uf/3/aHR0cHM6Ly9hbGxlcnRhbWV0ZW8ucmVnaW9uZS5lbWlsaWEtcm9tYWduYS5pdC9yYWRhci1tZXRlbw?_d=93J&_c=bce366dd [1]

Elisabetta Fusconi

Responsabile U.O. Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [2]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/h2dd72/yluqs4/uf/4/aHR0cHM6Ly9hbGxlcnRhbWV0ZW8ucmVnaW9uZS5lbWlsaWEtcm9tYWduYS5pdC9yYWRhci1tZXRlbw?_d=93J&_c=301e14e5

[2] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=h2dd72&_t=0b05d7f8