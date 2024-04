(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 Pesca. Sottosegretario La Pietra, decreto Lollobrigida condiviso con associazioni per contrastare pesca illegale

“Il decreto firmato dal ministro Lollobrigida che prevede la diminuzione degli ami dei palamiti e vieta l’utilizzo di verricelli elettrici a bordo nasce con lo specifico intento di contrastare la pesca illegale ed è stato ampiamente condiviso con le associazioni. Un confronto con i pescatori che non è mai venuto meno in passato e che non mancherà anche in futuro, come dimostra la prossima convocazione di un tavolo, che si terrà nei prossimi giorni, con le associazioni della pesca sportiva, professionale, capitanerie di porto, venditori di attrezzatura per la pesca sportiva, Cnr ed aperta anche ai contributi dei colleghi parlamentari”.

E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra.