Martedì 23 aprile Simone Cristicchi presenta il suo “Quadro Sonoro” dedicato alla Collezione Ricciardi al MArTA

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 Nota Stampa

Martedì 23 aprile Simone Cristicchi presenta il suo “Quadro Sonoro”

dedicato alla “Collezione Ricciardi” del Museo archeologico nazionale di Taranto

Ad ottobre 2023, il maestro Simone Cristicchi di fronte ai quadri della Collezione Ricciardi del Museo

archeologico nazionale di Taranto si era detto “emozionato come lo sposo prima dell’incontro con la sposa”.

Ora il prossimo martedì 23 aprile, il noto artista italiano torna a Taranto e al MArTA, per presentare il

“Quadro Sonoro” ispirato proprio alle tele Seicentesche e Settecentesche della Collezione.

Il progetto originale e registrato dell’ICO Magna Grecia e del Museo archeologico nazionale di Taranto,

realizzato in collaborazione con il MIC, la Regione Puglia e il Comune di Taranto, riporta a Taranto un

grande artista chiamato ad interpretare in musica un pezzo di patrimonio culturale e comporre così un

“quadro sonoro” che diventerà parte integrante di quel luogo.

Si tratta della terza installazione all’interno del MArTA, dopo quella del maestro e Premio Oscar, Dario

Marianelli e quella del cantautore Achille Lauro.

Gli altri quadri sonori, installati in città, sono quelli del Maestro Remo Anzovino (Concattedrale Gran Madre

di Dio del grande architetto Giò Ponti), del Maestro John Rutter (Cattedrale di San Cataldo) e del Maestro

Giovanni Sòllima (Castello aragonese).

La presentazione del “Quadro Sonoro” del Maestro Simone Cristicchi, avverrà nel corso di un appuntamento

in cui sarà eseguita l’opera e aperto alla stampa, previsto per le ore 12,30 di martedì 23 aprile.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti il Maestro Cristicchi, la direttrice del Museo archeologico

nazionale di Taranto, Stella Falzone e il direttore dell’Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano.