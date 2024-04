(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Iuventa, Forum Terzo Settore: “Ora si chiuda stagione di criminalizzazione ong”

Roma, 20 aprile – “Il caso Iuventa ha dato il via, sette anni fa, a una cupa stagione di criminalizzazione delle Ong, di accuse infondate e di insensato inasprimento delle regole per i soccorsi in mare: la sentenza di non luogo a procedere per gli imputati ne sancisca ora definitivamente la fine”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore.

“In tutti questi anni, a causa dell’ondata propagandistica innescata dall’inchiesta sulla nave Iuventa, l’intero mondo della solidarietà, rappresentato anche dalle Ong attive nel Mediterraneo, ha subìto un duro colpo: in vari modi e da più parti si è voluto infangare l’impegno a esclusiva salvaguardia delle vite umane e tutela dei diritti. C’è dunque ancora un enorme lavoro da fare, anche e soprattutto culturale, affinchè sia riconosciuto il valore dell’aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo, e sia valorizzata, piuttosto che ostacolata, l’azione solidale di realtà come le Ong” conclude Pallucchi.

Soci del Forum Nazionale del Terzo Settore ETS:

ACLI | ACSI | ActionAid International Italia ETS | ADA NAZIONALE | ADICONSUM | ADOC Aps | AGCI Imprese sociali | AGESCI | A.I.A.S. | Ai.Bi. | Aicat | AICS | A.I.D.O. | AISLA | AISM APS/ETS | AMESCI | ANCC-COOP | ANCeSCAO Aps | ANCOS | ANFFAS Onlus | ANMIC | ANMIL Onlus | ANOLF | ANPAS | ANSPI |ANTEAS | AOI | APICI | ARCI APS | ARCIGAY | ARCIRAGAZZI | ASC Arci Servizio Civile APS | ASES | ASI | Associazione AMBIENTE E LAVORO | Associazione della Croce Rossa Italiana | Associazione Italiana Sindrome X Fragile | Associazione di promozione sociale Santa Caterina da Siena | Assoutenti | AUSER | AVIS | CAPIT APS | CdO Opere Sociali | CINI| CITTADINANZATTIVA Onlus | CNCA | CNESC | CNGEI | CNS Libertas | COCIS | COMUNITA’ EMMANUEL | Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia | CSAIn | CSEN | CSI | CTG | EMMAUS ITALIA | ENS | Europa Donna | Fairtrade Italia | FEDERAVO Onlus | Federcentri APS Federconsumatori | Federludo | Federsolidarietà – Confcooperative | Fict | FICTUS | FIDAS | FIMIV | FISH | FITeL | FOCSIV | Fondazione Exodus | Forum Nazionale per l’Educazione musicale | Gruppo di Volontariato Vincenziano – AIC Italia | IdeAzione – C.I.A.O. | LEGACOOPSOCIALI | LEGAMBIENTE | LINK 2007 | MCL – Movimento Cristiano Lavoratori | Mo.VI | MODAVI | Movimento Consumatori | MSP-Movimento Sportivo Popolare Italia | OPES | Parent Project Aps | Polisportive Giovanili Salesiani | PROCIV- ARCI | Rete delle Culture |Salesiani per il sociale APS | SLOW Food | U.Di.Con | U.S.ACLI | Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti | UILDM Onlus | UISP | Uneba | Uniamo | UNPLI | VIDES – Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo

Enti aderenti: Fondazione SODALITAS | Comitato Italiano per l’UNICEF | Fondazione Impresasensibile ETS

___________________________________________

Forum Nazionale Terzo Settore

Via Aniene 14- 00198 ROMA