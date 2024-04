(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 CITTA’ DI TREIA

Provincia di Macerata

INAUGURATA LA CASA DEL CUSTODE DI VILLA SPADA. CAPPONI: «E’ LA PRIMA

PARTE DI UNO DEI PROGETTI Più IMPORTANTI MAI REALIZZATI A TREIA»

Oggetto di un importante intervento di ricostruzione e restyling del valore di oltre 1milione di

euro, potrà ospitare quattro famiglie che hanno perso la propria abitazione a causa del sisma

«Uno dei progetti più importanti mai realizzati a Treia e senza aver intaccato le risorse

pubbliche comunali. Villa Spada sarà il parco della città e con l’inaugurazione della Casa del

custode non solo regaliamo alla città il recupero di un pezzo fondamentale della sua storia, di

quella nazionale ed europea, ma gli appartamenti che sono stati ricavati e realizzati saranno

messi a disposizione di famiglie che hanno perso la propria abitazione a causa del sisma».

Parole di grande soddisfazione e fierezza quelle del sindaco Franco Capponi, questa mattina,

nel corso della cerimonia, vissuta come un giorno di festa, che si è svolta nel complesso

monumentale di Villa Spada per l’inaugurazione della riapertura di un angolo di meraviglia e

splendore della città. Il progetto del valore di 1 milione e 600 mila euro ha permesso il recupero

della Casa del custode e la realizzazione di appartamenti, al suo interno, nei quali sono state

mantenute le componenti architettoniche originarie valorizzandone, però, gli spazi.

Rimandate a domani (domenica), a causa della minaccia della pioggia, le visite guidate e le

passeggiate patrimoniali, sono stati in tanti a voler intervenire al taglio del nastro.

Domani a partire dalle ore 10 sarà possibile partecipare a visite guidate e passeggiate

sotto la guida d’eccezione dei ragazzi dell’Istituto Paladini di Treia che, in veste di

Ciceroni, condurranno alla scoperta del parco di Villa Spada a sua volta oggetto di un

importante progetto di recupero finanziato con i fondi del PNRR “Parchi e Giardini

storici”, nonché delle fasi di avanzamento del progetto di restauro della Villa (opera del famoso

architetto Valadier).

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’architetto Michela Francioni, responsabile

dell’Ufficio Ricostruzione del Comune di Treia e all’architetto Alessandro Gigli che ha seguito

passo, passo i lavori nonché a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Villa La Quiete, meglio conosciuta come Villa Spada, è un monumento tra i più rilevanti

dell’Ottocento italiano ed una delle più belle ville delle Marche.

Sorge su di un’altura poco distante dal centro storico del comune di Treia. Dal loggiato del

piano nobile domina la vallata del fiume Potenza, fino a scoprire il mare Adriatico a 30 km di

distanza. La splendida villa neoclassica, opera di Giuseppe Valadier, come attestato da un suo

schizzo autografo del 1815 per il progetto del prospetto principale, è immersa in un parco di

circa 2.9 ettari, completamente cinto da mura e con al suo interno giardini all’italiana, orti, ampie

zone boscate e magnifici alberi secolari.

