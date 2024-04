(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 Europee. Bonelli (AVS): noi diga a destra camaleontica iniqua dal punto di

vista sociale e ambientale

“Saremo la diga che fermerà la destra italiana alle europee che vuole

mettere in discussione diritti ambientali, sociali e umani. Di fronte a

noi abbiamo la sfida importante delle elezioni europee, una sfida che ci ha

visti lontani dal Parlamento europeo dal 2009. Abbiamo a che fare con una

destra estremamente pericolosa, camaleontica, che riesce ad assumere un

posizionamento diverso a seconda delle condizioni in cui si trova, ma in

realtà è una destra che sta rappresentando egregiamente gli interessi di

chi vuole fermare le politiche climatiche e ambientali in Europa per

favorire le lobby del petrolio che hanno realizzato decine e decine di

miliardi di euro di extraprofitti”.

Così, al Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde in corso a Roma, il

co-portavoce nazionale del partito e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra,

Angelo Bonelli, che prosegue: “Pensiamo al Ponte sullo Stretto di Messina,

che rappresenta una sorta di banca di Stato a favore di privati: 14,5

miliardi di soldi pubblici utilizzati per questa infrastruttura quando il

trasporto pubblico, in Italia, si trova in una situazione disastrosa con 12

ore, 5 cambi di treno, 300 chilometri di distanza per andare da Siracusa a

Trapani. Pensiamo a quello che stanno facendo nel Mediterraneo, al Piano

Mattei, una delle più grosse operazioni di colonizzazione moderna che si

vuole realizzare in Africa per mano dei colossi energetici italiani. E qui

è inevitabile accennare alla politica energetica che questa destra sta

portando avanti nel Paese: trasformare l’Italia in hub del gas significa

che rigassificatori, nuovi gasdotti, trivellazioni, accordi internazionali

saranno fortemente implementati. È essenziale che noi, come forza politica,

non solo denunciamo queste politiche, ma anche che proponiamo alternative

concrete e realizzabili. Dobbiamo essere la voce che difende il futuro

delle nostre generazioni e il pianeta e difenderle da chi il futuro glielo