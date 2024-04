ULTIME ATTIVITA’ DEL MESE DI APRILE

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

Secondo incontro, in occasione del PRIMO MAGGIO IN SCENA a cura del Teatro del Lido, laboratorio di selezione letture con tema legato ai diritti dei lavoratori.

Mercoledì 24 ore 16.45

Il Leggio del mare presenta Anna Settevendemmie Spazialità. Scavi dell’avvocato Spaziale, ed. PeQuod. Introduce Anna Maria Vanalesti

«Ci piace, in lei, l’assenza di pregiudiziali percepibile in ognuno dei testi in versi e in prosa, che poi, più o meno esplicitamente, raccontano tutti la principale dote dell’inquieto Spaziale: misurarsi – attraverso scavi che fa in proprio e ai quali si sottopone, a volte consapevole e incurante, altre ignaro e incurante – coi baratri delle domande fondative e con le conseguenze dell’aggirarsi smarrito lungo i capziosi labirinti della sua professione, che è l’avvocatura, sì, dietro la quale si dissimula, con nonchalance allegorica, la vita». (dalla postfazione di Fabio Ciriachi)

Venerdì 26 ore 16.30

Approfondimenti del linguaggio cinematografico a cura di Mauro Castagno Tacchi a spillo di Pedro Almodovar.

Rebecca attende sua madre Becky, una cantante famosa negli anni Sessanta che sta facendo ritorno a Madrid dopo un lungo auto esilio in Messico. Il rapporto madre figlia viene subito presentato come complesso sin da quando Rebecca era una bambina e aveva fatto sì che l’amante dell’epoca di sua madre perdesse la vita in un incidente stradale. La situazione ora non è poi tanto più semplice dato che ha sposato Manuel che a sua volta nel passato aveva avuto una relazione con Becky.

