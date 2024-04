(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 Tessile, Mazzetti e Guarducci (FI): “Filiera del riciclo pratese sia esempio in Europa”

Prato, 19 apr. – “Un’amministrazione dovrebbe cercare di venire incontro alle imprese, soprattutto a quelle che investono in macchinari, qualità della produzione, sostenibilità ambientale, che assumono giovani, come abbiamo visto anche quest’oggi. Lo può fare, innanzitutto, con gli impianti così da ridurre il costo dello smaltimento e l’inquinamento alla collettività”. Lo affermano in una nota l’On. Erica Mazzetti, VIII Commissione ambiente, e Silvia Guarducci, membro del coordinamento di Forza Italia Prato, a margine di una visita alla Tintoria Pratofinish. “A livello nazionale – ricordano – stiamo già facendo abbastanza riducendo il costo del lavoro e introducendo industria 5.0, così da tutelare le imprese che lavorano nel rispetto della legge, ma ancora la strada è in salita soprattutto per le PMI”. “Il governo di Centrodestra – aggiungono Mazzetti e Guarducci – farà il massimo per tutelare la filiera italiana del riciclo, che deve essere presa a esempio in Europa e non penalizzata”. “Il Ministro Gilberto Pichetto Fratin – assicurano – è in prima linea sul tema e presto sarà in visita a Prato per portare le istanze dei nostri imprenditori al Governo nazionale ed europeo soprattutto relativamente a EPR ed economia circolare, temi fondamentali per il nostro distretto”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

