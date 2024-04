(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 SUPERBONUS: MAZZETTI (FI), “EMENDAMENTI FORZA ITALIA PER TUTELARE INVESTIMENTI CITTADINI”

“Abbiamo fatto un pacchetto di emendamenti che riguardano soprattutto la retroattività perché chi ha creduto in questa legge e ha già fatto degli investimenti deve essere garantito dalla cessione del credito con sconto in fattura”. Lo ha dichiarato l’On. Erica Mazzetti ai microfoni di Rai Tg Parlamento.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma