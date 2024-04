Puntata di Porta a Porta sull’aborto, Ferrari (Pd): “La risposta della Rai è scandalosa”

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

Campus: “La risposta della Rai è scandalosa”

“_La risposta della Rai è ancora più scandalosa, perché dice che non si

parlava solo di aborto ma si parlava di altri otto argomenti. Come a

dire che le donne degli altri otto argomenti non dovrebbero occuparsi_”,

così Sara Ferrari, deputata Pd, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Si riaccende il dibattito sul diritto all’aborto, dopo che la Camera ha

approvato un emendamento al dl Pnrr che prevede l’ingresso delle

associazioni pro-vita nei consultori. Le opposizioni sono sul piede di

guerra, da Bruxelles la presidente Meloni ha ribadito che non è

intenzione del governo cambiare la legge 194.

_”La premier Meloni è una campionessa di parole, però poi parlano i

fatti_”, continua Ferrari. “_E i fatti sono che 15 deputati della Lega,

quindi suoi alleati, delle sue parole non si fidano e non se la sono

sentita di bocciare il nostro odg, che chiedeva di garantire che queste

disposizioni inserite nel Pnrr non minino in alcun modo la piena

attuazione della legge 194 e non restringano il diritto delle donne ad

avere accesso all’interruzione volontaria di gravidanza. I fatti sono

anche l’emendamento portato dal deputato Malagola gli ultimi giorni di

discussione in Commissione alla Camera, è un emendamento che

effettivamente non stravolge la legge 194, anzi addirittura non

introduce nulla di nuovo. Si vuole dare un messaggio che è un messaggio

politico alle associazioni pro-vita, alle associazioni anti-abortiste,

che se chiederanno di entrare nei consultori avranno le spalle

politicamente coperte. È un lasciapassare_”.

“_Quando dentro il Pnrr si va a tagliare per il 30% le case di comunità,

per il 25% gli ospedali di comunità che erano previsti, e poi si fa

un’operazione di distrazione di massa mettendo lì un emendamento

sull’aborto. Si pensa a far parlare d’altro anziché dei tagli che

vengono fatti suoi servizi veri e propri. Quello che ci piacerebbe

sentir dire, quando la premier parla di portare a compimento la 194, è

il sostegno al finanziamento ai consultori la cui rete non è

assolutamente completata. Hanno un grande bisogno di personale e

operatori eppure in questa legge si è persa l’occasione per mettere i

soldi_”, ha aggiunto la capogruppo dei Dem in commissione femminicidi

nel corso della trasmissione “Base Luna Chiama Terra [1]”.

