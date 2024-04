(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

MADE IN ITALY, RIGHINI: “PROPOSTA MINISTRO LOLLOBRIGIDA FONDAMENTALE PER RILANCIO SETTORE CASEARIO”

Roma, 19 aprile 2024 – «Condivido e rilancio la proposta del Ministro Lollobrigida che intende valorizzare i formaggi italiani all’interno dei menu dei ristoranti. Una iniziativa utile al rilancio dell’intero comparto caseario, che la Regione Lazio è pronta a sostenere e a portare avanti con misure adeguate, come già stiamo facendo con la pubblicazione nei prossimi giorni del bando Fresco Lazio, finalizzato proprio alla valorizzazione e al consumo dei prodotti caseari del territorio regionale. È indispensabile che tutti i prodotti tipici locali debbano trovare adeguato spazio all’interno dell’offerta culinaria degli esercenti, con particolare attenzione verso il mondo della ristorazione di Roma, straordinaria vetrina internazionale data la quantità e varietà di turisti amanti della cucina tipica italiana».

È quanto dichiara l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

