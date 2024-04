CONFINDUSTRIA CASERTA, FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON L’I.T.E.S. LEONARDO DA VINCI DI

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

SANTA MARIA CAPUA VETERE

L’accordo tra Industriali e mondo della scuola per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro locale.

L’obiettivo primario è fornire agli studenti le competenze necessarie per affrontare le sfide attuali del

mercato del lavoro, preparandoli adeguatamente alle opportunità di impiego nel territorio casertano.

Nell’ambito dell’evoluzione dei processi di lavoro cui stiamo assistendo negli ultimi anni, il protocollo

sottoscritto dal Presidente Beniamino Schiavone e dalla Preside Carmela Mascolo, rappresenta una valida

occasione per valorizzare il tessuto culturale, economico e sociale della Provincia di Caserta. Nello specifico

l’intesa stipulata tra Confindustria Caserta e l’I.T.E.S. “LEONARDO DA VINCI” di Santa Maria Capua Vetere

contempla la realizzazione di un sistema formativo integrato che mira allo sviluppo di competenze

trasversali economico-aziendali, anche attraverso la conoscenza diretta di aziende storiche che hanno

caratterizzato il territorio, diffondendo il Made in Italy in tutto il mondo.

La sottoscrizione del protocollo, oltre a costituire un valido strumento di politica attiva del lavoro, ha tra le

sue finalità quello di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e l’Associazione degli

Industriali, attraverso un piano di sviluppo del sistema formativo territoriale, teso all’innovazione ed alle

attuali esigenze del tessuto produttivo Casertano.

L’intesa prevede inoltre due progetti dedicati: gli alunni dell’indirizzo Turistico saranno coinvolti in

manifestazioni, convegni ed altre iniziative culturali; gli studenti dell’indirizzo Amministrazione Finanza e

Marketing con le due articolazioni, Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) e Sistemi Informativi

Aziendali (SIA), provvederanno allo sviluppo di un progetto di promozione del territorio attraverso

specifiche elaborazioni grafiche.

«Il rinnovo del protocollo offre la possibilità di aumentare la consapevolezza e la conoscenza del mondo del

lavoro tra gli studenti, al fine di facilitare l’orientamento nella scelta dei percorsi formativi e lavorativi»

afferma il Presidente di Confindustria Caserta Beniamino Schiavone. «Un progetto ambizioso in cui

imprese e scuola contribuiscono allo sviluppo del nostro territorio, valorizzando il talento e il merito e in tal

modo contrastare la fuga dei cervelli.»

«Questa sinergia tra istruzione e industriali – dichiara la Preside Carmela Mascolo – testimonia l’impegno

congiunto nel creare un ponte solido tra il mondo accademico e quello professionale, garantendo che i

giovani talenti siano adeguatamente preparati per le sfide e le opportunità del futuro.»

Il protocollo di intesa ha validità fino al 31/12/2025.