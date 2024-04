(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 A disposizione dei ciclisti anche un nuovo deposito per bici

Conclusi i lavori al cavalcaferrovia De Sabbata e al sottopasso di via Cardinale Massaia: le infrastrutture tornano totalmente fruibili

Da domani, sabato 20 aprile, torna nuovamente fruibile nelle sue 4 corsie il cavalcaferrovia De Sabbata mentre lunedì sarà ripristinata la viabilità ante lavori (che hanno interessato il sottopasso) in via Cardinale G. Massaia e limitrofe; area in cui è stato realizzato un nuovo deposito di biciclette. Il sottopasso sarà riaperto al traffico pedonale e reso accessibile per il superamento delle barriere architettoniche (pendenza massima rampe 8%) da sabato 20 aprile.

SCHEDE INTERVENTI

Cavalcaferrovia De Sabbata

Torna a essere pienamente fruibile, con la carreggiata a 4 corsie, un’infrastrutture strategica per la città, il Cavalcaferrovia De Sabbata, oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria che riconsegnano agli automobilisti un’arteria fondamentale per il collegamento tra il centro e i quartieri di Pantano e Villa San Martino in particolare e, in generale, per la viabilità che congiunge punti d’interesse di Pesaro (stazione ferroviaria, tribunale, ospedale, etc) separate dalla linea ferroviaria.

L’opera è un viadotto costituito da 11 campate in cemento armato, 10 campate di luce netta 16.30m e la campata di scavalco della linea ferroviaria di luce netta 23.50m, per una lunghezza complessiva di 205.00m. L’impalcato ha una larghezza totale di 12.80m e ospita 4 corsie (2 per senso di marcia).

Per le operazioni di manutenzioni svolte sopra al cavalcaferrovia è stato necessario interfacciarsi con Rete Ferroviaria Italiana. Insieme a RFI sono stati individuati giorni e orari per lavorare in sicurezza, disalimentando la linea elettrica aerea della ferrovia.

A realizzare l’intervento sono state: la ditta appaltatrice Costruzioni Brandi Egidio Srl di Pesaro; l’esecutrice Costruzioni Nasoni Srl di Fano; quella che ha eseguito l’illuminazione Zolfanelli Impianti Srl di Pesaro.

Responsabile del procedimento del Comune di Pesaro, l’ingegnere Ugo Baiocchi; dirigente del servizio Manutenzioni e Viabilità, architetto Eros Giraldi.

Sottopasso

I lavori al sottopasso ferroviario pedonale dei Cappuccini e delle aree limitrofe, rientra nel progetto “Sprint” di riqualificazione urbana della città. Il costo dell’intervento è di 884.000€ (di cui 806.000€ di contributo della Presidenza Consiglio dei Ministri del Bando di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie – D.P.C.M. 25/05/2016”, risorse del F.S.C. 2014-2020 e 78.000€ di finanziamento dell’Amministrazione comunale).

Obiettivo dell’intervento: dare nuova vita e valore a un’infrastruttura molto utilizzata, potenziando gli effetti di ricucitura tra area a nord e a sud della linea ferroviaria. L’intervento risolve i problemi relativi alle barriere architettoniche, potenziando la fruibilità del sottopassaggio, con declivi e trattamenti strutturati a diverse altezze delle aree attigue, per accrescerne il senso di sicurezza attraverso maggiore luminosità e visibilità dei luoghi. Con l’intervento Marche Multiservizi ha rinnovato la rete gas esistente.

Il sottopasso pedonale ha oggi una larghezza di 3 m e una lunghezza di 102,76 m (rampe 82,26 m, tunnel 20,50 m), la pendenza delle rampe è dell’8%.

A realizzare i lavori, l’impresa appaltatrice C.M.T.T. Soc. Coop. a Rl di Fano e l’impresa esecutrice Zaniboni Srl di Finale Emilia (MO). Responsabile del procedimento in fase di esecuzione dei lavori del Comune di Pesaro, l’ingegnere Monica Orazietti; dirigente del servizio Nuove Opere, architetto Maurizio Severini

Deposito biciclette

L’area si arricchisce anche di un nuovo deposito per biciclette a servizio del nodo di mobilità urbana, e rientrante nel progetto “Sprint” di riqualificazione urbana della città.

Il costo dell’intervento è di 140.000€ (80.000€ di finanziamento regionale e per 60.000€ di risorse del Comune.

Il nuovo edificio è destinato a deposito per biciclette. La struttura sarà complementare al nodo intermodale che verrà realizzato con i lavori di recupero dell’adiacente edificio storico acquistato dalla Ferrovie dello Stato, l’ex rimessa locomotive, con funzione di nodo intermodale della mobilità urbana che prevede usi quali: deposito, noleggio, bar/ristoro e servizi per biciclette e i ciclisti.

La struttura misura 14,50 m per 4,70 m (altezza 3,10m), per una superficie coperta di 70,5mq di cui mq 41 adibiti a deposito chiuso per biciclette e 29,50 mq a tettoia. La capienza complessiva è di 32 posti bici che saranno collocate su rastrelliere a due livelli; presenti 4 postazioni per ricaricare le ebike. L’apertura del deposito sarà di tipo automatico con tessera elettronica e fruibilità h24.

A realizzare l’intervento è stata l’impresa appaltatrice RI.CE. Costruzioni Generali Srl di Giugliano in Campania (NA), il subappalto delle strutture in acciaio è della Service A.G.M. Srl di Calvello (PZ). La fornitura delle attrezzature è della MP Outdoor Furniture Srl di Bolzano (BZ). Responsabile unico del procedimento del Comune di Pesaro, l’architetto Silvia Sedani; dirigente del servizio Nuove Opere, architetto Maurizio Severini.

Pesaro, 20 aprile 2024

Ufficio Stampa