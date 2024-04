(ARC) Rel. internazionali: incontro a Trieste tra Regione e comunit somala

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 Trieste, 19 apr – La delegazione della Somalia in visita in

questi giorni a Trieste ? stata ricevuta questa mattina nel

palazzo della Regione in piazza Unit? d’Italia, alla presenza

dell’assessore regionale alle Autonomie locali e

all’Immigrazione.

L’incontro, ha reso noto il rappresentante della Giunta, ? stato

occasione per uno scambio di vedute finalizzato a rinsaldare i

rapporti tra Somalia e Italia, in una partnership dove il Friuli

Venezia Giulia pu? svolgere un importante ruolo di raccordo.

Come confermato dall’assessore, la Regione si rende disponibile a

collaborare per implementare progetti strategici che possano

venire incontro alle istanze rappresentate dalla delegazione

somala. Tra queste risaltano la necessit? di investimenti per gli

istituti scolastici, la formazione del personale amministrativo e

di una serie di categorie professionali tra cui docenti, periti

industriali, architetti e geometri. ? stata richiesta inoltre la

possibilit? di ospitare in Friuli Venezia Giulia un convegno

dedicato alla diaspora somala.

ARC/PAU/gg

191640 APR 24