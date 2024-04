(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 Di seguito la nota stampa del sottosegretario Masaf, Luigi D’Eramo

Agricoltura, sottosegretario D’Eramo riceve al Masaf ministro Sri Lanka Agampody Mohan Priyadarshana De Silva

Il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, ha ricevuto oggi al Masaf il ministro dell’Agricoltura, silvicoltura e foreste della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, Agampody Mohan Priyadarshana De Silva. A Roma il ministro ha partecipato alla XVIII sessione della Commissione per le misure fitosanitarie che si è tenuta presso la FAO. L’incontro è stato volto a favorire il potenziamento della collaborazione e dell’interscambio fra i due Paesi nel settore agroalimentare, nell’ottica di rafforzare e promuovere la cooperazione in agricoltura anche in vista di una futura sottoscrizione di Memorandum of Understanding in campo agricolo. “L’Italia e lo Sri Lanka condividono un antico legame di amicizia – ha ricordato il sottosegretario -. Sono fiducioso che potremo rafforzare ulteriormente la nostra partnership commerciale e soprattutto la cooperazione in campo agricolo. Il futuro memorandum contribuirà a incentivare e supportare iniziative per incrementare la cooperazione tra Italia e Sri Lanka nel settore agricolo e zootecnico, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la condivisione di know-how e conoscenze”, ha concluso D’Eramo.