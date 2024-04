Agenda Eventi Luiss | 22-28 aprile ++ con SEVERINO, LANGELLA

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

Europe’s competitiveness: How Can the Next Commission Boost Productivity, Growth and Economic Prosperity?

Lunedì 22 aprile, ore 15:30

Sala Colonne, Campus Luiss, Viale Pola 12, Roma

Evento organizzato in collaborazione con l’Ambasciata di Svezia a Roma, Confindustria e Confederation of Swedish Enterprise.

Saluti introduttivi a cura di:Raffaele Marchetti, Prorettore per l’Internazionalizzazione, LuissJan Björklund, Ambasciatore di Svezia in ItaliaAnna Stellinger, Deputy Director General, Head of International and EU Affairs, Confederation of Swedish Enterprise.

Keynote Speech di Enrico Letta (videomessaggio), già Presidente del Consiglio dei Ministri, autore del “Report on the Future of the Single Market”.

Seguirà panel con interventi, tra gli altri, di:Fausta Bergamotto, Sottosegretario, Ministro delle Imprese e del Made in ItalyChristian Danielsson, State Secretary to Minister for EU AffairsRaffaele Langella, Direttore Generale, Confindustria.

Modera Giovanna Pancheri, Giornalista Sky TG24.

L’evento si svolgerà in lingua inglese.

Presentazione del libro di Stefano Cuzzilla e Manuela Perrone

Il buon lavoro. Benessere e cura delle persone nelle imprese italiane

Lunedì 22 aprile, ore 16:15

Aula Magna, Campus Luiss, Via Parenzo 11, Roma

Avere un buon lavoro, oggi, non significa soltanto avere un buon reddito o una posizione sociale riconosciuta, ma anche essere dediti a un’attività conciliabile con le esigenze e le aspirazioni personali. La prospettiva di “stare bene” sul luogo di lavoro diventa una necessità urgente in un mondo che cambia sempre più rapidamente, e che calo demografico, crisi climatica e disuguaglianze sociali mettono a dura prova.

Osservando da vicino la realtà delle imprese italiane, gli autori Stefano Cuzzilla e Manuela Perrone presentano con questo saggio uno strumento per orientarsi negli anni a venire, anni in cui desideri, ambizioni e sostenibilità sociale non saranno più vissuti come fastidi, ma come possibilità di crescita e benessere.

Dialogano con gli autori: Sonia Bonfiglioli, Presidente, Gruppo BonfiglioliNicoletta Picchio, Giornalista, Sole 24 Ore; Direttrice della collana“Bellissima”, Luiss University PressPaola Severino, Presidente, Luiss School of Law.

Italia e Francia, vis à vis

Media e informazione a confronto

Martedì 23 aprile, ore 10:00

Sala Colonne, Campus Luiss, Viale Pola 12, Roma

Evento organizzato dalla Cattedra BNP-BNL-Paribas Relazioni italo-francesi per l’Europa e dal Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale della Luiss.

A Marc Lazar, Cattedra BNP-BNL-Paribas Relazioni italo-francesi per l’Europa alla Luiss, e Livia De Giovanni, Presidente del Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale dell’Università, sono affidati l’introduzione e le conclusioni dell’evento.

Nella prima parte dell’incontro, moderata da Alberto Flores D’Arcais, Condirettore del Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale della Luiss, il focus è sul tema: “Quale informazione su Italia e Francia nei giornali?”.

Partecipano:Anais Ginori, Corrispondente per la Francia, La RepubblicaEric József, Corrispondente per l’Italia, LibérationAllan Kaval, Corrispondente per l’Italia, Le Monde Stefano Montefiori, Corrispondente per la Francia, Corriere della Sera.

“Francia e Italia interessano le radio e le TV?”. A questa domanda proveranno a rispondere gli ospiti del secondo momento di confronto, moderato da Giorgio Casadio, Condirettore del Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale dell’Ateneo.

Intervengono:Bruno Duvic, Corrispondente per l’Italia, Radio FranceChiara Piotto, Corrispondente per la Francia, Sky TG24Raphaële Schapira, Direttrice, France Télévision.

