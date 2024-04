(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 ABORTO: NEVI (FI), “STRUMENTALIZZAZIONE IN ATTO DA CHI NON HA LETTO TESTO EMENDAMENTO”

“Non so dove sia nata l’associazione dell’emendamento con i pro – life, non c’è nell’emendamento, mi sorge il dubbio che chi la fa non ha letto il testo. Si fa riferimento solo alle associazioni del terzo settore in generale e si parla di sostegno alla maternità, senza incremento di oneri di alcun tipo. Non cambia nulla rispetto alla legge 194. Personalmente non avrei proposto l’emendamento, ma non c’entra nulla con le strumentalizzazioni che sento sul tema. L’emendamento comunque sottolinea l’importanza dell’inclusione delle associazioni del terzo settore, senza alcuna indicazione degli operatori pro-vita. Lo scopo delle associazioni del terzo settore nei consultori resta quello di sostenere la maternità e fare in modo che la donna sia veramente libera da qualsiasi condizionamento economico o coercizione che, se si verifica, va denunciata”. Cosi’, ospite a Metropolis su Repubblica Tv, Raffaele Nevi vicecapogruppo vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia.

