19-04-2024 – C.S. PROV. MB – Elezioni Provinciali 2024, Attribuite le cariche ai Consiglieri Provinciali

Elezioni Provinciali 2024: attribuite le cariche ai Consiglieri Provinciali

Monza, 19 aprile 2024. Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, oggi ha attribuito gli incarichi ai Consiglieri Provinciali, secondo il seguente prospetto:

il Vice Presidente e Consigliere Provinciale Claudio Rebosio seguirà le materie della Polizia provinciale, sicurezza e AFOL MB;

il Consigliere Provinciale Giuseppe Azzarello seguirà le materie di Edilizia e pianificazione scolastica, impianti sportivi provinciali, rapporti con la Regione e servizio idrico integrato;

la Consigliera Provinciale Antonella Casati seguirà le materie di Marketing territoriale, Ville aperte, parchi e agroalimentare;

il Consigliere Provinciale Francesco Cirillo seguirà Welfare, rapporti con associazioni del terzo settore, lavoro e crisi aziendali;

il Consigliere Provinciale Massimiliano Lucio Longo si occuperà di Consorzio Villa Reale, Autodromo e grandi eventi, turismo e pianificazione territoriale;

la Consigliera Provinciale Marina Romanò in materia di Protezione civile, transizione ecologica e autorizzazioni ambientali, pari opportunità e benessere animali;

il Consigliere Provinciale Alessandro Rossini seguirà le Tratte B2 e C di Pedemontana, ATPL e le opere strategiche;

il Consigliere Provinciale Michele Santoro si occuperà di Infrastrutture provinciali, strade e ponti, salvaguardia ambientale proprietà provinciali;

la Consigliera Provinciale Elisabetta Viganò si occuperà di Bilancio, bandi e PNRR, patrimonio, programmazione fondi ex ASAM e servizi per i comuni.

Infine, il Presidente si occuperà personalmente delle materie della tratta D Pedemontana, del personale, delle strategie generali sulle partecipate e di tutte le materie non assegnate.