Roma, 18 Aprile 2024

SCUOLA, CASO (M5S): VICENDA BANCHI A ROTELLE PADOVA BOOMERANG PER CDX

Roma, 18 apr. – “Le capacità mistificatorie degli esponenti meloniani non hanno davvero limiti. Oggi utilizzano strumentalmente la notizia di una presunta svendita di banchi a rotelle a Padova per attaccare il MoVimento 5 Stelle. Evidentemente gli sfugge non solo che quell’acquisto venne fatto, in esubero, da un esponente di Forza Italia che era all’epoca vicepresidente della provincia. Ma anche che il MoVimento 5 Stelle fece un esposto per far luce su quella vicenda, la stessa che oggi loro tentano goffamente di utilizzare per attaccarci. Quando non si hanno argomenti ci si appiglia a tutto, ma questo è il classico boomerang per chi prova ad usare questo caso contro di noi”.

Così il capogruppo M5S in commissione cultura alla Camera Antonio Caso.

