(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 [Rugby Notizie] Nazionale Under 20, a Parma il primo raduno verso il Mondiale sudafricano

18 Aprile 2024

Nazionale Under 20, a Parma il primo raduno verso il Mondiale sudafricano

Roma –

Lo staff tecnico coordinato dal responsabile tecnico Massimo Brunello ha selezionato 24 giocatori classe 2004 e 2005 per il primo della serie di raduni che accompagnerà il percorso della Nazionale Under 20 verso il World Rugby U20 Championship 2024, per il secondo anno consecutivo ospitato da Città del Capo dal 29 giugno al 19 luglio prossimi.

La squadra farà base a partire dalle ore 12:00 di lunedì prossimo presso l’Hotel Villa Ducale, usufruendo poi delle strutture della Cittadella del Rugby, casa della Franchigia federale delle Zebre, per le sedute di allenamento programmate a partire dal pomeriggio stesso e fino alla mattina di giovedì 25 aprile, con fine impegno alle ore 13:00 e rientro ai rispettivi Club di appartenenza.

Considerate le assenze giustificate per i giocatori impegnati nel campionato Espoirs francese e per quelli prossimi ai Playoff Scudetto nella Serie A Élite Maschile, il gruppo torna ad essere quello allargato con cui i tecnici Azzurri stanno lavorando da inizio stagione in vista della rassegna iridata, forti dell’esperienza di un Sei Nazioni che, al netto del deludente secondo tempo col Galles, ha regalato la migliore partecipazione di una squadra italiana di categoria nel Torneo, con lo storico exploit della vittoria esterna in casa dei Campioni del Mondo della Francia a rappresentare sicuramente il punto più alto.

Dopo quello parmense il piano dei raduni prevede la tappa successiva a Treviso dal 13 al 15 maggio, ospiti del Benetton Rugby al Centro La Ghirada.

Parma, raduno Nazionale U20 22-25 aprile 2024 | giocatori selezionati:

BELLONI Luca (2004, Verona Rugby)

BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby)

BELLUCCI Luca (2004, Fiamme Oro Roma)

BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta)

BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby)

CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza)

DI STEFANO Alessandro (2004, La Rugby L’Aquila 2021)

FUSARI Ferdinando (2004, Rugby Roma Olimpic)

IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino)

JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca)

JOUBERT Matt Dillon (2004, Rugby Parabiago)

LOMBARDO Alberto (2004, CUS Torino)

LOW Darren (2005, Ealing Trailfinders)

MUGNAINI Tommaso (2005, Rugby Colorno 1975)

PADOAN Vittorio (2004, Mogliano Veneto Rugby)

PAGANIN Riccardo (2004, Rugby Parabiago)

PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons)

PISANI Federico (2004, Verona Rugby)

REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby)

SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza)

SIMONI Tommaso (2004, Valpolicella Rugby 1974)

SODO MIGLIORI Leonardo (2004, Pol. Lazio Rugby 1927)

TONINELLI Andrea (2004, Rugby Parabiago)

ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prato Sesto)

Lo staff della Nazionale Under 20 2023-2024:

Commissario Tecnico: Massimo BRUNELLO

Tecnico Avanti: Roberto SANTAMARIA

Tecnico Trequarti: Mattia DOLCETTO

Team Manager: Andrea SACCÀ

Responsabile Preparazione Fisica: Massimo ZAGHINI

Assistente Preparazione Fisica: Mario DISETTI

Responsabile Logistica e Coordinamento: Ennio CAPPELLETTI

Area Medica: Giorgio DI GIACOMO – Leonardo ROLDAN – Roberto ALESSANDRINI

Fisioterapisti: Matteo POLINI – Lorenzo GAI

Video Analyst:Dario VALENTE

ITALIA U20 – verso il Mondiale

22-25 aprile: Raduno a Parma

13-15 maggio: raduno a Treviso

3-6 giugno: raduno a Parma

12-16 giugno: raduno a San Benedetto del Tronto

15 giugno: warm-up test Italia U20 v Spagna U20 – Stadio Mandela, San Benedetto del Tronto

21 giugno: raduno pre-Mondiale

23 giugno: partenza da Venezia per Capetown

WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP

Pool A: Francia, Nuova Zelanda, Galles, Spagna

Pool B: Irlanda, Australia, Italia, Georgia

Pool C: Sudafrica, Inghilterra, Argentina, Fiji

Fase di qualificazione

Giornata 1: Sabato 29 giugno Italia U20 v Irlanda U20

Giornata 2: Giovedì 4 luglio Italia U20 v Australia U20

Giornata 3: Martedì 9 luglio Italia U20 v Georgia U20

Fase ad eliminazione diretta

Giornata 4: Domenica 14 luglio (Playoff)

Giornata 5: Venerdì 19 luglio (Finali)

Gianluca Galzerano

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Nazionale Under 20

Coordinatore Comunicazione Territoriale | Promozione & Sviluppo

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5515-rugby-notizie-nazionale-under-20-a-parma-il-primo-raduno-verso-il-mondiale-sudafricano?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5515-rugby-notizie-nazionale-under-20-a-parma-il-primo-raduno-verso-il-mondiale-sudafricano?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )