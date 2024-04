(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 Partiti: Candiani (Lega) Pd finanziati da Soros che fece svalutare la lira

Roma, 18 apr. – “Una considerazione che non si può eludere nasce dal fatto che il Pd e gli altri partiti di sinistra che direttamente o indirettamente, con propri rappresentanti o associazioni che gravitano nella loro orbita, hanno ricevuto finanziamenti enormi da società legate a Soros e abbiano avuto bisogno di triangolazioni con stati esteri per rende il percorso di finanziamento opaco e meno appariscente a colpo d’occhio. Perché il Pd ha avuto bisogno di fare questi magheggi? La risposta è facilmente intuibile: è ovvio i Dem non possano dichiaralo alla luce del sole perché per prendere questi soldi si sono vincolati a sostenere politiche e interessi contrari a quelli degli italiani. Soros e la galassia globalista hanno come obiettivo quello di fare affari sulla testa degli italiani, nascondendo il tutto dietro a pseudo finalità filantropiche. Non dimentichiamo che Soros é colui che nel 1992, con una speculazione finanziaria, fece svalutare la Lira italiana del 30% impoverendo gli italiani e costringendo la Banca d’Italia a sacrificare 48 miliardi di dollari di riserve per evitare la catastrofe. Quindi il Pd è sostenuto finanziariamente da colui che fece impoverire gli italiani. Operai, casalinghe, agricoltori di sinistra ricordatevelo: questo sono diventati il PD e la sinistra italiana”.

Così il deputato della Lega Stefano Candiani.