Parco Nord: aperto al pubblico il nuovo ponticello sul canale Naviglio. Installati anche i nuovi giochi bimbi. || Foto notizia

Parco Nord: aperto al pubblico il nuovo ponticello sul canale Naviglio.

Installati anche i nuovi giochi bimbi.

Parma, 18 aprile 2024 – E’ stato aperto al pubblico il nuovo ponticello posizionato sul canale Naviglio, nell’omonimo Parco, a fine gennaio e con esso sono stati installati anche i nuovi giochi bimbi. Rientrano nel piano di riqualificazione del parco suddiviso in due lotti per un investimento complessivo di circa 900 mila euro. Nel pomeriggio di oggi si è svolto il sopralluogo dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna.

Il ponte pedonale fa parte del primo lotto dei lavori che si stano per concludere e permette il ripristino del collegamento tra i due accessi principali del Parco, in modo da accrescerne la frequentazione delle famiglie e la vivibilità in un’ottica di maggiore sicurezza. Ha una lunghezza di 12 metri ed è costituito da una struttura portante in acciaio, un piano di calpestio grigliato metallico ad alta portata, con finitura in doghe di composto di legno e resina.

Il piano di riqualificazione del parco comprende il rifacimento degli ingressi, della recinzione esterna e della staccionata lungo il Naviglio, un nuovo ingresso perdonale alla Casa nel Parco; oltre a nuova area giochi bimbi, una nuova area cani e una nuova area attrezzata per pic-nic.