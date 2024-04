L’Ucraina avverte del pericolo di una terza guerra mondiale se la Russia non viene fermata

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

L’Ucraina è sul fronte di una battaglia cruciale, una che va oltre i suoi confini e risuona nell’arena globale della geopolitica. Con un messaggio carico di urgenza e preoccupazione, il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha avvertito il mondo che il destino della sicurezza globale è in bilico, e che la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

Il suo viaggio a Washington DC non è stato solo un tentativo di raccogliere sostegno per un pacchetto di aiuti esteri, ma anche un grido d’allarme, un richiamo all’azione per prevenire un disastro imminente. Parlando con l’emittente britannica BBC, Shmyhal ha dipinto un quadro inquietante del futuro se la Russia dovesse prevalere in Ucraina.

Secondo il primo ministro ucraino, il consentire alla Russia di ottenere la vittoria porterebbe al collasso dell’ordine multilaterale basato sulle regole internazionali, aprendo la porta a una nuova ondata di conflitti. E più inquietante ancora, avverte che questo potrebbe essere solo l’inizio, potenzialmente scatenando una terza guerra mondiale.

La sua argomentazione è basata sulla convinzione che se l’Ucraina non riesce a respingere l’aggressione russa e non c’è alcuna conseguenza per l’aggressore, ciò potrebbe scatenare un conflitto più ampio, con conseguenze catastrofiche per il mondo intero.

Per l’Ucraina, la guerra in corso non è solo una questione di confini nazionali o di sovranità, ma piuttosto una lotta per la sopravvivenza stessa del sistema di sicurezza globale che è stato costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Shmyhal sottolinea che proteggere i valori democratici e il sistema di sicurezza globale esistente è una responsabilità comune, una che non può essere trascurata senza gravi conseguenze.

La visita di Shmyhal a Washington è stata un tentativo disperato di ottenere il sostegno necessario per contrastare l’aggressione russa. Il suo appello è chiaro: il mondo deve agire rapidamente e decisamente per impedire che la Russia prevalga in Ucraina. E ciò significa non solo offrire supporto politico, ma anche finanziario e militare.

Tuttavia, nonostante l’urgente richiesta di azione, l’ottimismo è temperato da una crescente consapevolezza dei rischi. Mentre i deputati del Congresso sembrano esprimere un cauto ottimismo riguardo ai voti sugli aiuti, resta il timore che potrebbe non essere sufficiente a invertire il corso degli eventi.

L’Ucraina non è sola in questa lotta. Ha ricevuto un sostegno significativo dall’Occidente, che vede la sua difesa come un investimento nella sicurezza collettiva. La NATO stessa ha sottolineato che il fallimento nel fermare l’aggressione russa potrebbe mettere a rischio la sicurezza di tutta l’Europa.

In ultima analisi, la battaglia per l’Ucraina è una questione che va oltre i suoi confini nazionali. È una lotta per difendere i valori democratici, il sistema di sicurezza globale e, in definitiva, la pace nel mondo. L’Ucraina si trova di fronte a una scelta critica, una che potrebbe plasmare il corso della storia per gli anni a venire. E il mondo intero guarda, consapevole che la sua risposta potrebbe determinare il destino di tutti noi.