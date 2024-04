(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 LAVORO, BARZOTTI (M5S): ANCHE REGIONI BOCCIANO GOVERNO SU SICUREZZA

ROMA, 18 APRILE 2024 – “Persino le Regioni, la stragrande maggioranza delle quali a guida Centrodestra, dicono chiaro e tondo al Governo che la rotta intrapresa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è sbagliata, lamentando l’assenza di un disegno organico e di essere state scavalcate dai provvedimenti fin qui varati. Durante la fase di conversione dell’ultimo decreto Pnrr, approvato oggi alla Camera, abbiamo più volte rappresentato all’esecutivo la parzialità delle misure previste, chiedendo, con un ordine del giorno, un maggiore coinvolgimento delle parti sociali e del Parlamento. Ordine del giorno che, però, il Governo ha bocciato. Così non andiamo da nessuna parte”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle