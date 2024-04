INPS,CERRETO (FDI): BUON LAVORO AL PRESIDENTE GABRIELE FAVA. DA OGGI NUOVO CORSO.

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

“ Desidero congratularmi per il prestigioso incarico con il neo presidente

dell’INPS Gabriele Fava e con i componenti del CdA appena insediato

composto da Micaela Gelera, esperta di welfare e già Commissario

straordinario dell’INPS; Marialuisa Gnecchi, già Vicepresidente dell’INPS,

Antonio Di Matteo, più volte Assessore comunale, componente del CNEL e

membro del CDA di Enpals, Fabio Vitale, Direttore regionale e Direttore

centrale in Istituto e poi Direttore presso il MISE e attualmente

all’AGEA.Sono nomine importanti che arrivano dopo anni di brillante

carriera e sono certo che tutti i componenti del consiglio di

amministrazione continueranno a dare lustro ad un Istituto che è il più

grande ente previdenziale d’Europa, attualmente eroga, infatti, oltre 400

servizi a una platea di 42 milioni di utenti, attraverso una rete capillare

di 671 sedi e sportelli in tutto il territorio nazionale. Le sfide da

affrontare saranno tante e fondamentale diventa l’assistenza al cittadino

che, in un’epoca di grande innovazione, ha bisogno di essere supportato