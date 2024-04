Fw:OMCEOSS: “Aggiornamenti in Radioprotezione”

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 OMCEOSS: “Aggiornamenti in Radioprotezione”

Sabato 20 aprile 2024

Sala conferenze della Fondazione di Sardegna

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari ha organizzato il corso di aggiornamento E.C.M. in modalità residenziale, dal titolo “Aggiornamenti in Radioprotezione”, che si terrà sabato 20 aprile 2024 alle ore 08.45 presso la Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna, in Via Carlo Alberto n. 7 a Sassari.