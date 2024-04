Fine vita: Gasparini (PD), dignità persone non può essere ridotta a contesa ideologica e istituzionale

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

“La Corte Costituzionale ormai da tempo ha chiarito i punti fermi di una legge sul fine vita. La responsabilità è della maggioranza in Parlamento e del Governo che fanno finta di non vedere, non della Regione Emilia Romagna che invece si è assunta la responsabilità di fronte ai cittadini. La dignità delle persone non può essere ridotta a ideologia e contesa istituzionale”.

Così in una nota Stefania Gasparini, responsabile della Commissione di garanzia del PD.

