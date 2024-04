(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 EOLICO OFFSHORE, D’ATTIS – DE PALMA (FI): “PUBBLICATO AVVISO PUBBLICO. AUTORITÀ PORTUALI DI BRINDISI E TARANTO PARTECIPERANNO ASSIEME”

“E’ stato pubblicato l’avviso pubblico dedicato allo sviluppo della cantieristica navale per la realizzazione della filiera tecnologica dell’eolico offshore. Grazie ad un nostro emendamento all’art 8 del decreto Energia, due scali potranno partecipare congiuntamente all’avviso pubblico: ergo, Brindisi e Taranto, da oggi, potranno inviare la loro manifestazione di interesse. Si tratta di un emendamento approvato di grande importanza perché pochissimi porti in tutto il Paese potranno essere selezionati: la partecipazione congiunta, perciò, consentirà a entrambi gli scali di fare squadra, evitando inutili competizioni, per vincere e beneficiare, eventualmente, della grande opportunità. Perciò, da oggi, i presidenti delle autorità portuali pugliesi coinvolte, Sergio Prete e Ugo Patroni Griffi, potranno passare all’azione: siamo certi che ce la metteranno tutta per non perdere una straordinaria chance di sviluppo occupazionale ed economico e di potenziamento infrastrutturale dei rispettivi scali”.

Così in una nota congiunta Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e commissario regionale e il deputato di Fi Vito De Palma.

